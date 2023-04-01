Учёные выяснили, что кровь оленя может спасти от смертельной болезни

Кровь белохвостого оленя обладает уникальными свойствами: как выяснили американские учёные, она способна убить бактерию, провоцирующую у людей развитие клещевого боррелиоза (болезнь Лайма). Исследование специалистов опубликовано в журнале Vector-Borne and Zoonotic Diseases.

Переносчиками болезни Лайма являются клещи, после укуса которых и заражается человек. Ежегодно от боррелиоза страдают миллионы людей, живущих в Северном полушарии. При этом интересно отметить, что крупные копытные, включая белохвостых оленей, которыми кормятся клещи, этой бактерией не заражаются в принципе.

Так, учёные предположили, что в организме оленя что-то убивает те самые боррелии, не давая им плодиться. Чтобы разобраться в этом, специалисты взяли сыворотку крови белохвостых оленей, после чего обработали ей искусственно созданных возбудителей клещевых бактерий. В результате все боррелии были уничтожены.

"Мы надеемся, что в долгосрочной перспективе у нас получится создать эффективный антибиотик, помогающий тем людям, которых укусили клещи", — резюмировали учёные.