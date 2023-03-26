Вирусолог предупредил о приближении новой сезонной угрозы

В апреле клещи начинают сезонную активность. Об этом напомнил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн. Он уточнил, что спустя три-четыре недели после появления этих членистоногих может начаться заражение людей вирусом клещевого энцефалита.

"Особенно это в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. В меньшей степени в европейской части России такие вещи возможны. Заболевания появляются в мае", — сказал в интервью порталу Ura.ru Альтштейн.

Тем, кто живёт за пределами европейской части России, профессор рекомендовал ставить вакцину против клещевого энцефалита. Весна и лето, отметил учёный, самое время для этого вируса. Прививки делаются только в определённых регионах, а также перед отъездом туда.

"Какой-то тотальной вакцинации у нас против клещевого энцефалита нет. Вакцина хорошего качества, и её достаточно", — заверил Альтштейн.