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26 марта, 03:17

Вирусолог предупредил о приближении новой сезонной угрозы

Вирусолог Альтштейн предупредил о начале активности клещей в апреле

В апреле клещи начинают сезонную активность. Об этом напомнил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн. Он уточнил, что спустя три-четыре недели после появления этих членистоногих может начаться заражение людей вирусом клещевого энцефалита.

"Особенно это в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. В меньшей степени в европейской части России такие вещи возможны. Заболевания появляются в мае", — сказал в интервью порталу Ura.ru Альтштейн.

Тем, кто живёт за пределами европейской части России, профессор рекомендовал ставить вакцину против клещевого энцефалита. Весна и лето, отметил учёный, самое время для этого вируса. Прививки делаются только в определённых регионах, а также перед отъездом туда.

"Какой-то тотальной вакцинации у нас против клещевого энцефалита нет. Вакцина хорошего качества, и её достаточно", — заверил Альтштейн.

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Как писал Лайф ранее, невролог Толстенева рассказала, кому противопоказана вакцинация от клещевого энцефалита. В частности, беременным, людям с острыми заболеваниями и хроническими в стадии обострения, страдающим тяжёлыми аллергическими реакциями и детям в возрасте до года.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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