Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях лихорадки Западного Нила в РФ 21 июля, 08:59 В РФ зарегистрированы единичные случаи лихорадки Западного Нила. Обложка © freepik

В России наблюдаются лишь единичные случаи лихорадки Западного Нила, которая преимущественно встречается в странах с очень жарким климатом. Об этом говорится в телеграм-канале Роспотребнадзора, где подчёркивается, что ведомство держит ситуацию на контроле.

"В текущем году в РФ зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых завозные. Основным механизмом заражения является укус кровососущего комара", — отмечается в тексте.

Чаще всего болезнь фиксируется на юге России, однако есть заболевшие в Центральной части страны и Поволжье, где в последние годы летние температуры бьют рекорды. В Роспотребнадзоре добавили, что защититься от заболевания можно одним способом — не допускать укусов комаров, используя сетки на окнах домов и репелленты. Для прогулок по лесу следует надевать закрытую одежду, чтобы обезопасить себя от насекомых.

Напомним, в России случаи лихорадки Западного Нила фиксировались ещё в прошлом году. Так, в Орле врачи спасли мужчину, состояние которого было крайне тяжёлым после инфицирования, из-за чего на протяжении целых двух недель он находился на ИВЛ.

Авторы Татьяна Миссуми