Оводы, слепни и комары: Названы насекомые, чьи укусы могут быть смертельно опасны

В Подмосковье выявлены насекомые, чей укус может привести к смертельным последствиям. Как заявил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов интернет-изданию Regions, основными угрозами для людей на открытой местности являются оводы и слепни.

Эти насекомые могут нести разнообразные опасные инфекции, такие как листериоз, туляремия и брюшной тиф. Помимо того, осы и пчёлы также представляют серьёзную угрозу, их укусы могут вызвать аллергические реакции, а в некоторых случаях даже привести к летальному исходу из-за ангионевротического отёка.

Кроме того, специалисты рекомендуют остерегаться комаров, которые могут передавать лихорадку западного Нила и конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Эти заболевания способны вызывать серьёзные воспалительные процессы, такие как энцефалит, с возможными неврологическими осложнениями даже после выздоровления.