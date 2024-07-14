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13 июля, 22:16

Оводы, слепни и комары: Названы насекомые, чьи укусы могут быть смертельно опасны

Врач Осипов: Укусы комаров могут спровоцировать лихорадку западного Нила

Читателям Life.ru следует остерегаться комариных укусов: они могут быть смертельно опасны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zacarias da Mata

Читателям Life.ru следует остерегаться комариных укусов: они могут быть смертельно опасны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zacarias da Mata

В Подмосковье выявлены насекомые, чей укус может привести к смертельным последствиям. Как заявил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов интернет-изданию Regions, основными угрозами для людей на открытой местности являются оводы и слепни.

Эти насекомые могут нести разнообразные опасные инфекции, такие как листериоз, туляремия и брюшной тиф. Помимо того, осы и пчёлы также представляют серьёзную угрозу, их укусы могут вызвать аллергические реакции, а в некоторых случаях даже привести к летальному исходу из-за ангионевротического отёка.

Кроме того, специалисты рекомендуют остерегаться комаров, которые могут передавать лихорадку западного Нила и конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Эти заболевания способны вызывать серьёзные воспалительные процессы, такие как энцефалит, с возможными неврологическими осложнениями даже после выздоровления.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Саратовской области мужчина был госпитализирован санавиацией после укуса чёрной вдовы, одного из самых ядовитых пауков в мире. Инцидент произошёл в Александрово-Гайском районе, где пострадавшему была оказана первая помощь, после чего его доставили в больницу областного центра из-за тяжёлого токсического отравления.

Кирилл Сосновских
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