В Японии рекордно быстро распространяется смертельно опасная болезнь, пишут СМИ

В Японии фиксируют рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком, который при тяжёлом течении заболевания может привести к отмиранию тканей рук и ног, а также довести до летального исхода. Об этом сообщает телеканал NHK.

С начала года по 5 мая в Японии был зарегистрирован 801 заболевший, что в 2,76 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В течение всего 2023 года был зафиксирован 941 случай "острого гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания", что было рекордом с начала наблюдений.

Гемолитический стрептококк группы А и вызывает эту болезнь. Почему растёт число заболевших, неизвестно, однако специалисты указывают на влияние таких факторов, как увеличение после ослабления мер по борьбе с новым ковидом числа случаев фарингита, вызванного такими же бактериями.

"Многие люди являются носителями этой бактерии, но если бактерия проникнет через рану, то это может привести к тяжёлому и стремительно прогрессирующему течению заболевания. Очень важно предпринимать меры инфекционного контроля, такие как мытьё рук и дезинфекция в случае травмы", — сообщает телеканал.