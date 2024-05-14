Невролог рассказала, как распознать "детский" инсульт, который сгубил пятиклассницу из Балашихи Невролог Демьяновская: Болезни крови могут быть причиной "детского инсульта" 14 мая, 09:54 Болезни крови могут быть причиной "детского инсульта". Обложка © Freepik.com/rawpixel-com

Причиной смерти 12-летней девочки из подмосковной Балашихи мог стать так называемый "детский инсульт", который может поражать пациентов в возрасте от 1 месяца жизни до 18 лет. О признаках и причинах этого страшного недуга Life.ru рассказала невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

В отличие от взрослых, для которых более вероятны ишемические инсульты, вызванные закупоркой сосудов и недостатком кровоснабжения мозга, у детей не менее вероятна и другая разновидность инсульта — геморрагический. Он характеризуется кровоизлиянием в мозг и гибелью его тканей. Геморрагический инсульт чаще всего развивается в результате нарушения церебрального сосудистого рисунка (то есть при аномалиях строения сосудов) или на фоне снижения свёртывающей способности крови. Екатерина Демьяновская Невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Сосудистые аномалии центральной нервной системы включают артериовенозные мальформации (АВМ), кавернозные, венозные мальформации, телеангиэктазии и мальформации вены Галена. Любая из них может привести к спонтанным внутричерепным кровоизлияниям, предупреждает врач. АВМ часто встречается у детей в возрасте до 15 лет, при этом только в 12–18% случаев болезнь даёт о себе знать в детстве.

Аномалии сосудистого рисунка могут долгие годы никак не проявлять себя или проявляться минимальной неврологической симптоматикой, если нет разрыва. Клинические проявления разрыва АВМ — головная боль, эпилепсия, очаговые неврологические симптомы, рвота, менингеальные симптомы, сонливость и кома. Более вероятно кровотечение из мелких АВМ. Разрывы крупных АВМ проявляются судорогами и комой вплоть до быстрого летального исхода.

Помимо сосудистых аномалий причиной геморрагического инсульта у детей могут быть: разрыв аневризм и артериовенозных мальформаций;

васкулиты (инфекционные, аутоиммунные, медикаментозные);

заболевания крови, связанные со снижением её свертывающей способности (гемофилия, болезнь Верльгофа и др.).

Разрыв АВМ и аневризм может произойти при черепно-мозговой травме, повышении артериального давления, в том числе на фоне пубертатной гормональной перестройки, уточняет невролог.

"Выявить некоторые факторы риска инсульта детского возраста возможно при лабораторном обследовании по результатам общего анализа крови, показателей свёртывающей способности крови. Сосудистые аномалии выявить сложнее, чаще всего они становятся случайными находками при проведении КТ или МРТ головного мозга по другому поводу. Врач может назначить эти исследования, если ребёнка, например, беспокоит частая головная боль или есть неврологическая симптоматика", — подчеркнула собеседница Life.ru.

Напомним, что ранее в подмосковной Балашихе пятиклассница внезапно умерла дома. 12-летняя ученица воскресной школы после уроков пришла домой и пожаловалась на сильную головную боль. Ребёнку дали таблетку обезболивающего, но это не помогло, и девочке становилось всё хуже. Затем девочка потеряла сознание, а изо рта у неё пошла пена с кровью. Прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть. Её причиной стал инсульт.

Авторы Андрей Горяничев