В Петербурге 13-летний ребёнок умер во время занятий по хореографии

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка получила смертельную травму во время занятий по хореографии. Ребёнок упал с высоты собственного роста.

Инцидент произошёл сегодня, 1 декабря, в Доме детского творчества, который располагается на улице Пограничника Гарькавого. Ученица 7-го класса занималась на уроке хореографии, когда сильно ударилась, упав на пол, сообщает газета "Известия".

Школьница потеряла сознание, после чего её госпитализировали. В медучреждении врачи констатировали смерть девочки. Сейчас тело ребёнка направлено в морг, где специалисты установят причину трагедии. Проводится проверка по факту происшествия.