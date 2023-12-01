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1 декабря, 09:25

В Петербурге 13-летний ребёнок умер во время занятий по хореографии

В Петербурге девочка получила смертельную травму во время занятий по хореографии

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка получила смертельную травму во время занятий по хореографии. Ребёнок упал с высоты собственного роста.

Инцидент произошёл сегодня, 1 декабря, в Доме детского творчества, который располагается на улице Пограничника Гарькавого. Ученица 7-го класса занималась на уроке хореографии, когда сильно ударилась, упав на пол, сообщает газета "Известия".

Школьница потеряла сознание, после чего её госпитализировали. В медучреждении врачи констатировали смерть девочки. Сейчас тело ребёнка направлено в морг, где специалисты установят причину трагедии. Проводится проверка по факту происшествия.

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Ранее Лайф писал, что 15-летняя школьница, которая приехала в оздоровительный лагерь "Солнышко" в ЗАТО Лесной Свердловской области, умерла после потери сознания. Спасти девочку не удалось.

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freepik / rawpixel.com

Ян Поланин
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