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5 мая, 07:54

В Дагестане девочка тайком от родителей проглотила иглу и умерла через неделю

Проглоченная девочкой игла. Обложка © Telegram / "ЧП Кавказ"

Проглоченная девочкой игла. Обложка © Telegram / "ЧП Кавказ"

В Махачкале девятимесячная девочка проглотила иглу и неделю прожила с ней в желудке. Об этом пишет телеграм-канал "ЧП Кавказ".

Малышку доставили в тяжёлом состоянии в больницу в столице республики. Врачи обнаружили инородный предмет в брюшной полости уже в ходе обследования. Хирурги провели операцию, чтобы достать иголку. Однако помочь девочке уже не смогли: она умерла на операционном столе.

Согласно предварительной версии, её родители не заметили, когда она проглотила инородный предмет, а сказалось это не сразу: самочувствие малышки резко ухудшилось лишь спустя неделю. Детали трагедии выясняются.

В Петербурге мать до смерти залечила сына от анемии
В Петербурге мать до смерти залечила сына от анемии

Ранее Life.ru рассказывал о другой трагедии, случившейся с пятилетним мальчиком в Петербурге. Ребёнок пошёл в ТЦ вместе с родителями и отправился играть на детскую площадку. Внезапно у него начался приступ судорог, он упал и ударился. Мальчика доставили в больницу, где врачи диагностировали ему несколько травм, в том числе и черепно-мозговую. Специалисты боролись за жизнь маленького пациента на протяжении недель, но 3 мая он умер.

Юрий Лысенко
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