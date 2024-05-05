В Дагестане девочка тайком от родителей проглотила иглу и умерла через неделю

В Махачкале девятимесячная девочка проглотила иглу и неделю прожила с ней в желудке. Об этом пишет телеграм-канал "ЧП Кавказ".

Малышку доставили в тяжёлом состоянии в больницу в столице республики. Врачи обнаружили инородный предмет в брюшной полости уже в ходе обследования. Хирурги провели операцию, чтобы достать иголку. Однако помочь девочке уже не смогли: она умерла на операционном столе.

Согласно предварительной версии, её родители не заметили, когда она проглотила инородный предмет, а сказалось это не сразу: самочувствие малышки резко ухудшилось лишь спустя неделю. Детали трагедии выясняются.