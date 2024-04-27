В Петербурге мать до смерти залечила сына от анемии

В Санкт-Петербурге 14-летний подросток скончался после лечения анемии на дому. Как сообщает "Mash на Мойке", мать давала ему препараты железа внутривенно.

Анемию у мальчика выявили всего пять дней назад после сдачи анализа крови. Мама решила, что справится с недугом без консультации врачей, и назначила ему своё лечение. Сперва она давала сыну препараты для поднятия гемоглобина, которые сама выбрала, а когда ему стало хуже, перевела на внутривенное введение.

После таких процедур восьмиклассник потерял сознание, скорая увезла его уже в состоянии клинической смерти. В больнице установили, что у мальчика желудочно-кишечное кровотечение, вероятно, анафилактический и инфекционно-токсический шок, инфекция. Чтобы спасти подростка, его поместили в реанимацию, но сердце ребёнка не выдержало, и он скончался.