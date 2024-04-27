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27 апреля, 08:08

В Петербурге мать до смерти залечила сына от анемии

В Петербурге 14-летний подросток умер после лечения анемии на дому

В Санкт-Петербурге 14-летний подросток скончался после лечения анемии на дому. Как сообщает "Mash на Мойке", мать давала ему препараты железа внутривенно.

Анемию у мальчика выявили всего пять дней назад после сдачи анализа крови. Мама решила, что справится с недугом без консультации врачей, и назначила ему своё лечение. Сперва она давала сыну препараты для поднятия гемоглобина, которые сама выбрала, а когда ему стало хуже, перевела на внутривенное введение.

После таких процедур восьмиклассник потерял сознание, скорая увезла его уже в состоянии клинической смерти. В больнице установили, что у мальчика желудочно-кишечное кровотечение, вероятно, анафилактический и инфекционно-токсический шок, инфекция. Чтобы спасти подростка, его поместили в реанимацию, но сердце ребёнка не выдержало, и он скончался.

В Петербурге новорождённая умерла на руках у отца после кормления смесью
В Петербурге новорождённая умерла на руках у отца после кормления смесью

А ранее в Люберцах младенец чуть не умер, вдохнув стик от системы нагревания табака. Как рассказали в подмосковном Минздраве, годовалый ребёнок поступил в больницу с повышенной температурой, хрипами и затруднённым дыханием. Инородное тело, выяснили специалисты, находилось в правом бронхе.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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