В Петербурге мать до смерти залечила сына от анемии
В Петербурге 14-летний подросток умер после лечения анемии на дому
В Санкт-Петербурге 14-летний подросток скончался после лечения анемии на дому. Как сообщает "Mash на Мойке", мать давала ему препараты железа внутривенно.
Анемию у мальчика выявили всего пять дней назад после сдачи анализа крови. Мама решила, что справится с недугом без консультации врачей, и назначила ему своё лечение. Сперва она давала сыну препараты для поднятия гемоглобина, которые сама выбрала, а когда ему стало хуже, перевела на внутривенное введение.
После таких процедур восьмиклассник потерял сознание, скорая увезла его уже в состоянии клинической смерти. В больнице установили, что у мальчика желудочно-кишечное кровотечение, вероятно, анафилактический и инфекционно-токсический шок, инфекция. Чтобы спасти подростка, его поместили в реанимацию, но сердце ребёнка не выдержало, и он скончался.
А ранее в Люберцах младенец чуть не умер, вдохнув стик от системы нагревания табака. Как рассказали в подмосковном Минздраве, годовалый ребёнок поступил в больницу с повышенной температурой, хрипами и затруднённым дыханием. Инородное тело, выяснили специалисты, находилось в правом бронхе.
Life.ru