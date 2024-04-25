В Петербурге новорождённая умерла на руках у отца после кормления смесью

В Санкт-Петербурге накануне вечером новорождённая девочка умерла после того, как папа покормил её смесью. Как сообщает "Фонтанка", в тот день за малышкой ухаживал только отец — жену ранее забрали в больницу с осложнениями.

В квартире также был и его старший сын, к которому мужчина и отошёл на 20 минут после того, как покормил дочь и положил её в коляску. Когда вернулся, он увидел, что девочка лежит, повернув голову на бок. Затем мужчина заметил на лице малышки кровь. Отец пытался реанимировать новорождённую, однако всё было безуспешно.

Правоохранители организовали проверку. Известно, что ранее петербуржец был судим за мошенничество, нарушение правила дорожного движения (ПДД), которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, и неуплату алиментов. По информации "Фонтанки", погибшая девочка родилась месяц назад. По другим данным, малышка прожила всего две недели.