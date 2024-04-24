Посинел и начал кашлять: В Саратове двухлетний ребёнок разгрыз мяч и чуть не умер
В Саратове врачи-"ювелиры" спасли двухлетнего ребёнка с куском мяча в бронхах
В Саратове двухлетний ребёнок чуть не умер после игры с детским мячом. Он разгрыз игрушку, и её кусок попал в бронхи, из-за чего малыша пришлось экстренно госпитализировать. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своём телеграм-канале.
"Частичка спортинвентаря попала в бронхи, из-за чего у мальчика посинела кожа, начался хрип. Ему провели бронхоскопию, которая считается достаточно сложной операцией — врач должен быть "ювелиром", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье медики спасли 64-летнюю женщину, удалив из её бронхов скорлупу от фисташки, которая находилась в организме целый год. Трудность операции заключалась в том, что остатки ореха вросли в слизистую. Сейчас пенсионерку уже выписали, она продолжит восстановление дома.
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