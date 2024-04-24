Посинел и начал кашлять: В Саратове двухлетний ребёнок разгрыз мяч и чуть не умер

В Саратове двухлетний ребёнок чуть не умер после игры с детским мячом. Он разгрыз игрушку, и её кусок попал в бронхи, из-за чего малыша пришлось экстренно госпитализировать. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своём телеграм-канале.

"Частичка спортинвентаря попала в бронхи, из-за чего у мальчика посинела кожа, начался хрип. Ему провели бронхоскопию, которая считается достаточно сложной операцией — врач должен быть "ювелиром", — говорится в сообщении.