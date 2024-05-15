Заражающий Японию гемолитический стрептококк грозит смертью, предупреждает врач
Врач Демьяновская: Расползающийся по Японии стрептококк есть у многих людей
Больничная палата. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Стрептококки — это бактерии, которые могут находиться в организме любого человека, ожидая, когда его иммунитет ослабнет. Результатом атаки бактерий становятся различные опасные, смертельные заболевания. Об этом в беседе с Life.ru предупредила врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская, говоря о гемолитическом стрептококке, распространяющемся по Японии рекордными темпами.
"Стоит снизиться иммунитету, как они активизируются и начинают атаковать организм... Известные многим пародонтит (воспаление десны вокруг зуба), ангину и фарингит (воспаление горла) тоже вызывает стрептококк", — добавила эксперт.
Однако заболеть можно куда серьёзнее, отметила врач. Например, флегмоной — гнойным воспалением жировой ткани, которое может захватить сухожилия и мышцы, или заражением крови. Всё это вполне может закончиться летальным исходом.
Что касается бета-гемолитического стрептококка группы А, то он отличается способностью выделять токсины — гемолизины, которые разрушают красные кровяные тельца. Также заболевший может подхватить скарлатину и острую ревматическую лихорадку.
Болеют стрептококком и в России. По словам Демьяновской, в холодных регионах чаще страдают младшеклассники, причём осенью, когда из-за нагрузки снижается иммунитет. У них бактерии легко колонизируют ткани глотки. А на юге более распространены поражения кожи — эктима, импетиго и рожа.
Инфекция передаётся воздушно-капельным путём, через предметы быта, продукты, через кровь при травмах. В последнем случае заболевание развивается молниеносно. Чтобы не заболеть, необходимо применять профилактические меры: свести к минимуму контакты с заболевшим человеком, проводить дезинфекцию помещений, тщательно мыть руки, особенно если кожа травмирована.
Напомним, в Японии фиксируют рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком. Так, с начала года там выявили 801 заболевшего, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Причины пока неизвестны.