Россиянам назвали причины заражения крысиным гепатитом

Крысиный гепатит — одна из разновидностей гепатита Е. Вспышка данного заболевания недавно была зафиксирована в Испании. По словам заведующей кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елены Малинниковой, в нашей стране случаев заражения им пока нет, однако важно знать, как этого избежать. Так, недуг передаётся преимущественно через плохо приготовленные продукты и грязную воду.

"Достаточно часто вызывает заболевания у человека, если человек кушал заражённое мясо, при этом термически плохо обработанное. Или [которое] используется часто в аутентичной кухне: различные домашние колбасы, сырокопчёное мясо", — отметила эксперт в беседе с 360.ru.

Кроме того, заразиться можно через продукты, на которые попали крысиные испражнения. По словам вирусолога, гепатит E способен вызвать проблемы, связанные с воспалением печени, однако могут наблюдаться и так называемые внепечёночные проявления, чаще выражающиеся в "неврологической составляющей".

Однако заражения можно избежать. По словам Малинниковой, достаточно мыть руки, фрукты и овощи, а также не употреблять пищу неизвестного происхождения. Последнее особенно касается еды домашнего приготовления, продающейся на улице.