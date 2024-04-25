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25 апреля, 14:49

Вирусолог насчитал в организме человека целых три иммунитета

Учёный Лосев: Клетка, заражённая вирусом, погибает вместе с ним

Вирусы проникают в клетки и используют их для размножения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Вирусы проникают в клетки и используют их для размножения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Вирусы проникают в клетки организма и используют их ресурсы для своего размножения и распространения. Об этом рассказал кандидат биологических наук, вирусолог Игорь Лосев. Он пояснил, что есть три пути, которыми сегодня организмы борются с вирусами.

"Первый — врождённый иммунитет. У каждого организма есть список признаков того, что ему вредит. И внутри у него постоянно патрулируют клетки, выискивающие эти признаки. Именно этот подход не слишком эффективен для борьбы с изменчивыми вирусами. Зато он отлично справляется с собственными повреждёнными клетками, бактериями и много с чем ещё", — сказал вирусолог в беседе с RuNews24.

По его словам, кроме врождённого есть приобретённый, или специфический, иммунитет. И он бывает двух видов. Следующий — клеточный иммунитет. Каждая клетка непрерывно сообщает организму, чем занята, если она заражена вирусом, то поступает сигнал и клетка погибает вместе с ним. Третий вид — это гуморальный, то есть антитела. Их можно сравнить с клеем, который прилипает только к строго определённому веществу и начинает пускать сигналы.

"На которые приходят клетки, которые могут что-то с ним сделать. Или просто съесть и переварить, или пополнить картотеку запрещённых в организме веществ, или использовать как отмычку для заражённой клетки", — резюмировал специалист.

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Ранее россиянам перечислили 10 лучших отваров для иммунитета. На помощь могут прийти шиповник, калина, рябина, клюква и не только. Кроме того, усилить иммунитет и защитить от болезней в период простуд может физиотерапия. Она, кстати, может быть разной: тепловой, холодовой, электрической, магнитной и даже ультразвуковой. Одна нормализует кровообращение, другая замедляет воспалительные процессы, третья снимает боль и отёки, а четвёртая и вовсе способна запустить процессы регенерации.

Евгения Мосс
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