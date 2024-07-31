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31 июля, 02:37

Названа причина роста заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России

Онищенко: К росту заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России привела жара

В России этим летом наблюдается рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила, что связано с аномально жаркой погодой. Об этом ТАСС сообщил эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что распространение инфекции зависит от регулярного мониторинга ситуации и обследования переносчиков.

Региональные управления Роспотребнадзора зафиксировали три случая заражения в Рязанской области и шесть случаев в Татарстане. Онищенко подчеркнул, что жаркое лето создало благоприятные условия для размножения комаров, инфицированных вирусом. Он отметил важность постоянного наблюдения за ситуацией и проведения мониторинговых мероприятий на местах.

"Очень жаркое лето стало условием для развития [заражённых вирусом] комаров. Возможно, где-то просмотрели соответствующие структуры, надо постоянно наблюдать за ситуацией", — сказал эксперт.

Вакцины от лихорадки Западного Нила нет, поэтому он рекомендует использовать репелленты для защиты от укусов комаров. Академик РАН также советует ограничить поездки в эндемичные регионы России и другие страны, где зарегистрированы случаи инфицирования.

Комаров в Татарстане проверили на лихорадку Западного Нила после выявления четырёх заражённых
Комаров в Татарстане проверили на лихорадку Западного Нила после выявления четырёх заражённых

Ранее россиянам перечислили свойственные лихорадке Западного Нила симптомы, при которых сразу же следует обратиться за помощью к врачу. К ним относятся боли в глазах, мышцах и пояснице, повышенная температура, слабость и заторможенность.

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Shutterstock / FOTODOM / nechaevkon

Кирилл Сосновских
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