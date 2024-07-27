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27 июля, 12:12

Комаров в Татарстане проверили на лихорадку Западного Нила после выявления четырёх заражённых

Роспотребнадзор не выявил наличие вируса лихорадки Западного Нила в Татарстане

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан организовало несколько противоэпидемических мероприятий из-за зарегистрированных случаев лихорадки Западного Нила. Сотрудники исследовали места проживания и отдыха заразившихся. Там они поймали и изучили комаров, не обнаружив у них такого вируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан незамедлительно провели противоэпидемические мероприятия из-за регистрации случаев лихорадки Западного Нила. По всем очагам проведены энтомологические обследования мест проживания и отдыха заболевших, отловлены и исследованы комары, вирус лихорадки Западного Нила не обнаружен", — сказано в тексте публикации.

Малоизученный и смертельный вирус распространяется по Индии, погибших уже 16
Малоизученный и смертельный вирус распространяется по Индии, погибших уже 16

Ранее в Ропотребнадзоре сообщили, что России не грозит массовое заболевание вирусом Чандипура, поскольку в стране нет комаров, которые переносят эту болезнь, они попросту не обитают здесь. В ведомстве добавили, что этот недуг очень редкий и смертельно опасный.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexander Raths

Владимир Озеров
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