Малоизученный и смертельный вирус распространяется по Индии, погибших уже 16

Новая вспышка малоизученного вируса Чандипура произошла в штате Гуджарат на западе Индии. Там уже зафиксировали 50 случаев заражения, а 16 человек погибли. Об этом заявил министр здравоохранения штата Рашикеш Патель. Его слова приводит телеканал NDTV.

"Сообщения о заражении трёх человек поступили из других штатов. По всему штату [Гуджарат] зарегистрировано 50 случаев заболевания вирусом Чандипура, 16 человек погибли", — сказал он.

Данный вирус впервые появился в 1965 году. Подобные вспышки происходят в стране достаточно часто. Например, в 2003 году им заразились 329 детей, из них 183 случая обернулись летальным исходом. Обычно распространение заболевания связывают с укусами москитов. Самыми яркими симптомами являются лихорадка, головная боль, судороги и потеря сознания. На данный момент лекарства или вакцины не существует. Обычно с вирусом борются с помощью профилактических мер.

По словам министра здравоохранения Гуджарата, информацию о распространении вируса уже передали в каждый населённый пункт и в организации. Рашикеш Патель также поручил провести дезинсекцию и обеспечить интенсивную терапию пациентам.