В Краснодарском крае обнаружили ДНК вируса африканской чумы свиней

ДНК вируса африканской чумы свиней нашли в агрокомплексе под Краснодаром. Об этом сообщает SHOT.

Инфекцию обнаружили на предприятии "Каневский бекон" в станице Придорожная Каневского района. Сейчас территории станицы, а также хуторов Раков и Сопова Балка признаны угрожаемой зоной. Всего в агрокомплексе насчитывается около 9,5 тысячи голов свиней. На месте работают спецслужбы.