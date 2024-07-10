В Краснодарском крае обнаружили ДНК вируса африканской чумы свиней
ДНК вируса африканской чумы свиней нашли в агрокомплексе под Краснодаром. Об этом сообщает SHOT.
Инфекцию обнаружили на предприятии "Каневский бекон" в станице Придорожная Каневского района. Сейчас территории станицы, а также хуторов Раков и Сопова Балка признаны угрожаемой зоной. Всего в агрокомплексе насчитывается около 9,5 тысячи голов свиней. На месте работают спецслужбы.
Ранее Life.ru сообщал, что вирус африканской чумы нашли в Красноярске. На предприятии, который оказался очагом заразы, ввели карантин. Вход закрыли для всех, кроме сотрудников, специалистов службы по ветеринарному надзору региона и персонала, привлечённого в связи с обнаружением инфекции.
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