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10 июля, 14:42

В Краснодарском крае обнаружили ДНК вируса африканской чумы свиней

ДНК вируса африканской чумы свиней нашли в агрокомплексе под Краснодаром. Об этом сообщает SHOT.

Инфекцию обнаружили на предприятии "Каневский бекон" в станице Придорожная Каневского района. Сейчас территории станицы, а также хуторов Раков и Сопова Балка признаны угрожаемой зоной. Всего в агрокомплексе насчитывается около 9,5 тысячи голов свиней. На месте работают спецслужбы.

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Ранее Life.ru сообщал, что вирус африканской чумы нашли в Красноярске. На предприятии, который оказался очагом заразы, ввели карантин. Вход закрыли для всех, кроме сотрудников, специалистов службы по ветеринарному надзору региона и персонала, привлечённого в связи с обнаружением инфекции.

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Shutterstock / FOTODOM / CHIRATH PHOTO

Александра Мышляева
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