Роспотребнадзор заверил, что риска распространения вируса Чандипура в РФ нет 22 июля, 12:07 РФ не грозит вирус Чандипура. Обложка © Freepik / DC Studio

В России отсутствует вероятность массового заболевания вирусом Чандипура, так как в стране нет комаров — переносчиков болезни. Об этом говорится в телеграм-канале Роспотребнадзора.

"В РФ рисков завоза и распространения вируса Чандипура нет. Комары, являющиеся переносчиками заболевания, не обитают на территории России", — отмечается в тексте.

Также на границе работает система "Периметр", которая помогает проводить мониторинг и выявлять граждан с симптомами опасных болезней. В ведомстве добавили, что вирус Чандипура является очень редким, хотя и смертельно опасным. Чтобы избежать проблем, специалисты советуют защищаться от укусов комаров, особенно в южных странах.

Напомним, новая вспышка малоизученного вируса Чандипура произошла в штате Гуджарат на западе Индии. Там уже зафиксировали 50 случаев заражения, 16 человек умерли. Вирус впервые появился в 1965 году. Подобные вспышки происходят в Индии достаточно часто. Например, в 2003 году заразились 329 детей, 183 случая обернулись летальным исходом. Обычно распространение заболевания связывают с укусами москитов.

Авторы Татьяна Миссуми