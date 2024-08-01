Как уберечься от лихорадки Западного Нила: рекомендации врача

Cпециалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов дал советы по защите от лихорадки Западного Нила в интервью RT. По словам специалиста, для предотвращения заражения следует носить плотную одежду с манжетами и использовать средства против комаров.

Лихорадка Западного Нила передаётся через укусы насекомых, особенно комаров, которые активны в летний период, и клещей весной и осенью. В России инфекция может встречаться на Северном Кавказе, в Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

"Это тяжёлое вирусное заболевание, но большинство переносит его в лёгкой форме. В редких случаях может возникнуть серьёзное воспаление мозга, особенно у маленьких детей, что может привести к летальному исходу", — пояснил Жемчугов.

Вакцины против болезни пока нет, поэтому защита включает использование фумигаторов на ночь, а также применение отпугивающих средств и ношение одежды с манжетами.