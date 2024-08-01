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1 августа, 01:19

Как уберечься от лихорадки Западного Нила: рекомендации врача

Врач Жемчугов: От лихорадки Западного Нила может защитить одежда с манжетами

Большинство переносит лихорадку Западного Нила в лёгкой форме, однако соблюдать осторожность всё-таки стоит. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dajra

Большинство переносит лихорадку Западного Нила в лёгкой форме, однако соблюдать осторожность всё-таки стоит. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dajra

Cпециалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов дал советы по защите от лихорадки Западного Нила в интервью RT. По словам специалиста, для предотвращения заражения следует носить плотную одежду с манжетами и использовать средства против комаров.

Лихорадка Западного Нила передаётся через укусы насекомых, особенно комаров, которые активны в летний период, и клещей весной и осенью. В России инфекция может встречаться на Северном Кавказе, в Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

"Это тяжёлое вирусное заболевание, но большинство переносит его в лёгкой форме. В редких случаях может возникнуть серьёзное воспаление мозга, особенно у маленьких детей, что может привести к летальному исходу", — пояснил Жемчугов.

Вакцины против болезни пока нет, поэтому защита включает использование фумигаторов на ночь, а также применение отпугивающих средств и ношение одежды с манжетами.

"Вакцины пока нет": Врач объяснил, что делать при заражении лихорадкой Западного Нила, которая уже в России
"Вакцины пока нет": Врач объяснил, что делать при заражении лихорадкой Западного Нила, которая уже в России

Ранее в Центральной России и Поволжье было зафиксировано несколько случаев лихорадки Западного Нила, что вызвало беспокойство учёных. Так, недавно три случая заболевания были зарегистрированы в Рязанской области, а в Татарстане госпитализировали шесть человек. Вирусолог пояснил, что инфекция, переносимая перелётными птицами и комарами вида Culex modestus, может распространяться с глобальным потеплением.

Кирилл Сосновских
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