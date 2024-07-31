"Вакцины пока нет": Врач объяснил, что делать при заражении лихорадкой Западного Нила, которая уже в России Врач Иванов: Лихорадка Западного Нила может привести к осложнениям без лечения 31 июля, 11:02 Тропические комары переносят лихорадку Западного Нила. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nechaevkon

Лихорадка Западного Нила является опасным вирусным заболеванием, которое переносят тропические комары. В основном от неё страдают жители стран с жарким климатом, однако в последнее время с инфекцией сталкиваются и проживающие в Северном полушарии, в том числе россияне. Эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов рассказал в беседе с Life.ru, что делать при заражении лихорадкой Западного Нила.

В 80% случаев заболевание протекает бессимптомно. Но у 20% заражённых вирус приводит к нарушению общего самочувствия и может протекать крайне тяжело. Первые симптомы лихорадки Западного Нила могут напоминать течение гриппа: резко поднимается температура тела (до 38–40 градусов), накатывает слабость, снижается аппетит, повышается потливость, возникает головная боль, увеличиваются лимфоузлы. В некоторых случаях заболевший может ощущать боль или напряжение в мышцах — особенно шеи и поясницы, боли в суставах. Роман Иванов Эксперт лаборатории "Гемотест"

Врач добавил, что температура может сохраняться от двух до семи дней. Также у заражённого могут покраснеть веки, появиться сыпь геморрагического характера на коже, развиться расстройство ЖКТ.

При тяжёлом течении лихорадки Западного Нила в редких случаях возможны серьёзные осложнения: воспаление оболочек головного мозга, нарушение работы нервной системы, пневмония, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. По словам Иванова, пока что вакцины от этой лихорадки не существует, так как болезнь не изучена до конца.

"Пациенту назначают симптоматическую и поддерживающую терапию, а при тяжёлом течении болезни человек должен находиться под наблюдением врача, чтобы была возможность вовремя предотвратить развитие осложнений и жизнеугрожающих состояний", — отметил собеседник Life.ru.

Для защиты от укусов тропических комаров нужно использовать антимоскитные сетки, не гулять утром и вечером во время пика активности насекомых и не находиться долго у мест со стоячей водой.

Напомним, 21 июля Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях лихорадки Западного Нила в России. Позднее в Татарстане зафиксировали четыре случая этого заболевания. Сообщалось, что все пациенты госпитализированы и получают медицинскую помощь в больницах. Учёные забили тревогу из-за того, что опасное заболевание скоро нагрянет в Москву.

Авторы Андрей Горяничев