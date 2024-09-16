Африканский вирус Усуту: как передаётся, симптомы и последствия Африканский вирус Усуту, который переносится комарами и птицами, может прийти в Россию. В чём опасность инфекции и как от неё уберечься, расскажет Life.ru. 15 сентября, 21:31 Учёные опасаются, что африканский вирус Усуту проникнет в Россию. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / solarseven, frank60

Лихорадка Западного Нила, оспа обезьян и вирус Оропуш — инфекции, считавшиеся ранее экзотическими и распространёнными на юге и в тропиках, всё чаще проникают на территории с умеренным климатом, в том числе в европейскую часть России. Учёные считают, что это не случайность, а часть объективного процесса, в ходе которого в человеческую популяцию неизбежно будут попадать всё новые вирусы. Например, все шансы стать распространённой инфекцией в РФ и Европе имеет новый африканский вирус Усуту, переносимый комарами.

Откуда взялся африканский вирус Усуту

Откуда же взялся африканский вирус Усуту (Udus virus)? Впервые он был обнаружен в 1959 году в Южной Африке и получил название в честь одноимённой реки на юге этого континента. Вирус относится к семейству флавивирусов, к которому также принадлежат вирусы энцефалита, лихорадки Западного Нила, денге и вирус Зика. Основные переносчики вируса Усуту — комары, которые заражаются им в природной среде, например от птиц. Инфицирование человека происходит через укусы заражённых комаров, особенно из рода Culex.

Учёные считают, что изменения климата и миграция птиц способствовали распространению вируса за пределы Африки. В последнее десятилетие случаи заражения начали фиксироваться в Европе. Исследователи отмечают, что вирус может адаптироваться к новым условиям и потенциально расширять географию своего распространения.

Основные переносчики вируса Усуту — комары, которые заражаются им в природной среде, например от птиц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JMx Images

Симптомы инфекции Усуту

Симптомы инфекции у людей обычно проявляются в лёгкой форме, включая повышение температуры и головные боли, которые сопровождаются общим недомоганием. Возникают мышечные и суставные боли, часто достаточно выраженные. Иногда появляется кожная сыпь. Многие пациенты отмечают повышенную усталость. В некоторых случаях может возникать конъюнктивит, характеризующийся покраснением и воспалением глаз. В случае появления вышеуказанных симптомов рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и возможного лечения.

Повышение температуры, головные и мышечные боли — симптомы вируса Усуту. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Последствия заражения вирусом Усуту

Последствия заражения вирусом Усуту могут быть разнообразными. У определённых групп населения, таких как пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, могут развиваться более серьёзные осложнения. Эти осложнения могут включать ухудшение общего состояния здоровья, повышенный риск вторичных инфекций и в некоторых случаях более тяжёлые неврологические проявления. Важно отметить, что на фоне лёгких симптомов некоторые инфекционные случаи могут приводить к инвалидности или другим медицинским осложнениям. Поэтому таким людям важно быть особенно внимательными к своему самочувствию и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Вирус Усуту переносится почти 60 видами перелётных птиц и самыми обычными для России комарами вида Culex pipiens. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mongkolchon Akesin

Вирус Усуту в России

Вирусологи всерьёз ожидают вирус Усуту в России. Последние новости пока не свидетельствуют о случаях заражения вирусом Усуту в нашей стране. Однако есть большая вероятность его распространения через комаров и перелётных птиц, которые могут переносить этот вирус из Африки в более северные регионы, включая Россию. Вирус переносится почти 60 видами перелётных птиц и самыми обычными для России комарами вида Culex pipiens. В последние годы следы вируса часто обнаруживают в европейских странах, в том числе в Германии, Хорватии и Польше. Есть также случаи заражения человека: например, в 2018-м и 2022 году регистрировалось несколько происшествий в Италии. Вирусологи всерьёз готовятся к возможности появления этого заболевания и в наших краях.

«Приход новых инфекций связан с тем, что меняется климат и ареал обитания животных. А они резервуар для инфекций. Хотелось бы надеяться, что их переносчики вымрут зимой в морозы, но практика показывает, что, например, малярийные комары иногда переживают отрицательные температуры в тёплых и сырых подвалах», — считает научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Есть и противоположные мнения. Так, профессор кафедры вирусологии МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский полагает, что африканский вирус Усуту не слишком опасен для России, поскольку инфекция сложно передаётся и только при наличии особых условий при контакте с комарами и животными.

Как уберечь себя от вируса Усуту

Вирусологи спорят — доберётся ли африканский вирус до России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mycteria

Хотя у вируса Усуту невысокие шансы стать причиной глобальной эпидемии, учёные дают советы, как уберечь себя от возможного заражения. Научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков говорит, что паниковать не стоит, так как эта инфекция относится к разряду трансмиссивных, то есть вирус переносится укусами комаров. Поэтому с ним можно бороться, не давая распространяться этим насекомым. К тому же болезнь должна будет найти себе промежуточное животное — как правило, это птицы и грызуны. То есть это ещё одна преграда, которую вирус должен преодолеть на пути к человеку. В России большая часть населения живёт в городах, где меньше переносчиков. Однако пренебрегать защитными мерами от комаров (репеллентами, фумигаторами и другими) не стоит.

Авторы Андрей Соколов