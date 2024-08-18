Новый штамм оспы обезьян у человека: что нужно знать о заболевании Вспышка обезьяньей оспы в Африке и рост заболеваемости заставили ВОЗ объявить ЧС. О том, чем опасен новый штамм и как избежать инфицирования, — на Life.ru. 17 августа, 21:29 Оспа обезьян может передаваться через близкие контакты. Симптомы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fahroni

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Ранее с аналогичным предупреждением выступил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. Это решение было вызвано вспышкой заболевания оспы обезьян в Демократической Республике Конго и его распространением в других странах континента.

Что такое обезьянья оспа

Заболевание впервые диагностировали в 1958 году, тогда же учёным удалось установить, что обезьянья оспа очень схожа с вирусом натуральной оспы, потому как предполагает почти такое же течение и симптомы: обширная сыпь, увеличенные лимфоузлы, потеря сил, резкие перемены температуры, мигрени, сильная боль в мышцах и суставах. Но тогда были зарегистрированы вспышки среди животных — макак-крабоедов. Первый случай у человека диагностирован в 1970 году, это был ребёнок из Демократической Республики Конго. С тех пор основная часть случаев заражения обезьяньей оспой обычно регистрируется в Африке, однако в мае 2022 года произошла вспышка инфекции в других регионах. Впервые зарегистрированный случай заболевания вне Африки был выявлен в Великобритании, там его обнаружили у человека, который вернулся из Нигерии.

К осложнениям оспы обезьян относят пневмонию, воспаление почек и даже сепсис. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Buzmakova

Чем опасна оспа обезьян для человека

Вероятность смертельного исхода при заражении довольно низкая, тем не менее оспа обезьян считается опасной для человека. Учёные утверждают, что средний уровень смертности от этого недуга колеблется от 0 до 11%, а летальность нынешней вспышки с учётом распространения нового штамма пока неизвестна. Вирус опасен для человека скорее не риском смерти, а отсроченными последствиями в виде осложнений.

Оспа обезьян опасна для человека возможной бронхопневмонией. При таком осложнении температура повышается до 39–40 °С. Из-за проблем с бронхами у больного начинается сильная одышка, дыхание учащается до 30 вдохов в минуту, также могут появиться кашель с выделением мокроты и боли в грудной клетке.

Не менее опасен при оспе обезьян и возможный сепсис — общее заражение крови. Симптомы могут включать резкие колебания температуры, учащение пульса и сердцебиения, обильное потоотделение, одышку, слабость; также возможны нарушения сознания вплоть до комы. Без должного лечения может развиться полиорганная недостаточность, это может привести к летальному исходу.

Ещё одно опасное осложнение — энцефалит, или воспаление мозга. В этом случае пациент может столкнуться с риском паралича и комы.

У некоторых пациентов оспа обезьян вызывает инфекцию роговицы. В этом случае больной ощущает наличие инородного тела в глазу. Могут проявиться слезотечение, жжение и светобоязнь. В редких случаях возможна даже потеря зрения.

Каким путём передаётся оспа обезьян

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, оспа обезьян может передаваться через близкие контакты, включая прикосновения, поцелуи или сексуальные отношения, а также через загрязнённые предметы, такие как постельное бельё, одежда и иглы. Медики выяснили, что вирус обезьяньей оспы может культивироваться и дожидаться своей "жертвы" в оболочках куриного эмбриона, да и в целом его можно назвать довольно живучим: обезьянья оспа выдерживает высушивание и низкие температуры. Но этот опасный вирус боится высоких температур, поэтому при нагревании, к примеру, воды угроза заразиться этим недугом спадает. Уничтожают оспу обезьян и хлорные растворы, для этого нужен всего час. Несмотря на такое название, оспу обезьян переносят в том числе и грызуны, среди них такие виды, как белки, древесные белки, сони и гамбийские крысы.

Инкубационный период оспы обезьян достигает 21 дня. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Кто может заразиться оспой обезьян

На данный момент стало известно, кто рискует заразиться оспой обезьян больше всего. Выделены группы риска, в которые входят люди, путешествующие по экзотическим странам. Люди, которые контактировали с больными оспой обезьян в течение последних двух недель, также в зоне риска. Заражения оспой обезьян стоит опасаться и сотрудникам лабораторий, которые могут иметь дело с биологическими материалами инфицированных.

Медицинские работники, которые потенциально могли оказывать помощь пациентам, больным или скончавшимся от оспы обезьян, также рискуют подхватить эту опасную болезнь. Таким образом, основные группы риска — это люди, имевшие непосредственный контакт с источниками инфекции, либо работники, чья профессиональная деятельность связана с возможным контактом с больными или их биологическими образцами.

Обезьянья оспа: симптомы

Оспа обезьян имеет клинические проявления, сходные с натуральной оспой, однако её симптомы протекают значительно легче. Инкубационный период составляет от 5 до 21 дня, в среднем — от 6 до 13 дней.

Первые симптомы заболевания включают: фебрильную лихорадку — температура выше 38,5 ºC;

озноб;

сильную головную боль;

выраженную слабость;

лимфаденопатию — увеличение лимфоузлов;

миалгию — болезненные ощущения в мышцах;

боли в спине. Сложность с обезьяньей оспой заключается во внешней схожести с другими заболеваниями, поэтому при появлении похожих симптомов — вне зависимости от страны нахождения — нужно сразу же обратиться к врачу.

Обезьянья оспа: фото





Сколько случаев заболевания оспой обезьян в России

Согласно официальным данным, первый случай заболевания обезьяньей оспой в России был зафиксирован 12 июля 2022 года, заболевший ранее посетил Португалию. Но большого количества случаев распространения болезни зафиксировано не было. Позже было выявлено ещё несколько единичных случаев заболевания на территории нашей страны.

Однако в Роспотребнадзоре заявили, что на данный момент в РФ отсутствует угроза масштабного распространения оспы обезьян. Все необходимые меры по выявлению и контролю этой инфекции принимаются в России на системной основе.

Распространение нового штамма оспы

Врачи советуют во время поездки за рубеж избегать контакта с животными, которые могут быть переносчиками вируса оспы обезьян. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JonMilnes

С начала 2024 года на африканском континенте зарегистрировано 15 132 подтверждённых случая заражения новым штаммом — более заразным вариантом обезьяньей оспы (эмпокс). Вирус показывает возросшую скорость распространения, ведь нынешний показатель на 160% больше, чем в прошлом году. Среди стран, наиболее пострадавших от распространения этого недуга, можно отметить Бурунди, Гану, Камерун, Конго, Либерию, Нигерию, Руанду, Демократическую Республику Конго, Южную Африку, Уганду и Кению. Накануне впервые в истории за пределами Африки произошло инфицирование новым штаммом обезьяньей оспы, случай зарегистрировали в Швеции.

Как избежать заболевания

Во время поездки за рубеж следует избегать контакта с животными, которые могут быть переносчиками заболевания, это поможет не заразиться обезьяньей оспой. Особенно нужно быть осторожными с грызунами и приматами, ведь они являются наиболее вероятными переносчиками заболевания. Также чрезвычайно важно строго соблюдать правила личной гигиены. При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими себя нездоровыми, необходимо следовать базовым профилактическим мерам — использовать маску и соблюдать гигиену рук.