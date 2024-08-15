Биолог призвала россиян сторониться приматов на отдыхе из-за смертельной оспы обезьян Биолог Баранова предупредила, что летальность оспы обезьян достигает 11% 15 августа, 13:26 Оспа обезьян имеет летальность до 11%. Обложка © Freepik / rawpixel.com

Оспа обезьян представляет опасность для людей с ослабленным иммунитетом. Пока что заболевание коснулось только африканских стран, но недооценивать проблему не стоит. Об этом aif.ru рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"С начала 2024 года и по 28 июля в 10 странах, включая Бурунди, Камерун, Конго, Гану, Либерию, Нигерию, Руанду, ДРК и Южную Африку, было зарегистрировано в общей сложности 14 250 случаев заболевания", — поделилась она.

Из этого числа заболевших 3% скончались, отметила эксперт. Что касается России, то у нас пока зафиксировано лишь два случая инфицирования в 2024 году: это туристы, которые вернулись из Гонконга. Как напомнила профессор, нельзя забывать, что летальность болезни оценивается от 1 до 11%, хотя в большинстве случаев она протекает без осложнений и выздоровление наступает через 3 недели.

Оспа обезьян проявляет себя лихорадкой, интоксикацией, сыпью, превращающейся в пузырьки, а затем оставляющей язвы на коже. Специалист посоветовала избегать контакта с животными в заграничных поездках, особенно с приматами в Африке. Кроме того, следует носить маску, чаще мыть руки и следить за своим состоянием.

Напомним, ВОЗ признала вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Всемирная организация здравоохранения уже разработала региональный план по купированию угрозы стоимостью 15 миллионов долларов. Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы распространения болезни в РФ.

Авторы Татьяна Миссуми