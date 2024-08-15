В Швеции зарегистрировали первый случай заражения новым вариантом оспы обезьян
Впервые в истории за пределами Африки произошло инфицирование более заразным вариантом обезьяней оспы (эмпокс). Уникальный случай зарегистрировали в Швеции. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора Управления общественного здравоохранения страны Оливия Вигзелл.
"Этот случай является первым, диагностированным за пределами Африканского континента. Пострадавший заразился во время пребывания в районе Африки, где произошла крупная вспышка mpox", — сказала она на пресс-конференции.
Пострадавший обратился к медикам в районе Стокгольма. Врачи диагностировали оспу и оказали всю необходимую помощь.
Напомним, ВОЗ признала вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Организация уже разработала региональный план по купированию угрозы стоимостью 15 миллионов долларов. В Роспотребнадзоре успокоили россиян, отметив, что угрозы распространения болезни в нашей стране нет.
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