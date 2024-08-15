В Швеции зарегистрировали первый случай заражения новым вариантом оспы обезьян

Впервые в истории за пределами Африки произошло инфицирование более заразным вариантом обезьяней оспы (эмпокс). Уникальный случай зарегистрировали в Швеции. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора Управления общественного здравоохранения страны Оливия Вигзелл.

"Этот случай является первым, диагностированным за пределами Африканского континента. Пострадавший заразился во время пребывания в районе Африки, где произошла крупная вспышка mpox", — сказала она на пресс-конференции.