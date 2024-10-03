ВОЗ грозит миру новой пандемией: что известно о тропическом вирусе Марбург По планете расползается новый вирус, вызывающий особую геморрагическую лихорадку. В Руанде болезнь унесла множество жизней. Есть ли спасение от вируса и попадёт ли он в Россию — в материале Life.ru 3 октября, 14:39 ВОЗ пугает мир новым вирусом Марбург. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Manoej Paateel

ВОЗ о распространении лихорадки Марбург

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала официальное обращение по поводу лихорадки Марбург. ВОЗ всерьёз опасается, что недуг может распространиться по всему миру. Поводом стал отчёт Министерства здравоохранения Руанды от 27 сентября, в нём подтверждается широкое распространение вируса Марбург в странах Африканского континента. Медики из Руанды взяли анализ крови у пациентов, которые жаловались на определённые симптомы. Биоматериал этих людей проверили, проанализировав ДНК, и подтвердили наличие опасного возбудителя тропической лихорадки. На конец сентября было выявлено 26 подтверждённых случаев заражения вирусом Марбург, семь человек скончалось. Большая часть заболевших — сотрудники медицинских учреждений из 30 районов Руанды.

Вирус Марбург вызывает нарушение гомеостаза — постоянства внутренней среды организма, из-за этого возникает геморрагический синдром. У заразившихся начинается кровотечение из сосудов, также могут появиться кровоизлияния в слизистые оболочки на коже. Это тяжёлое заболевание с высокой летальностью. Впервые вирус выявили в 1967 году в Германии, в городе Марбург. Параллельно с этим одного заболевшего нашли в Белграде. После этого очаги заболевания обнаруживали в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Южной Африке и Уганде. В 1980-е два случая заражения были зафиксированы в СССР.

Штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения. Фото © Wikipedia / I, Yann

С тех пор вирус почти не проявлялся, пока в 2023 году его вновь не выявили в Экваториальной Гвинее и Танзании. Пока ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне, но риски есть всегда, ведь и в Россию приезжают люди из Руанды, в том числе для учёбы в вузах. В Германии недавно обаружили двух людей с похожими симптомами, также замечен один пациент в Бельгии. Эти люди прошли карантин и делали анализы.

Из-за высокой тревожности по поводу возможного распространения вируса, недавно в Гамбурге перекрывали местный вокзал: стало известно, что в этот город прибыл студент из Руанды с похожими симптомами.

Попадёт ли лихорадка Марбург в Россию

Специалистов беспокоит вопрос — попадёт ли лихорадка Марбург в Россию? Власти России также понимают серьёзность ситуации и поставили её на контроль. Роспотребнадзор опубликовал сообщение о том, как в нашей стране собираются контролировать распространение вируса. Ведомство проводит «непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков». Специалисты работают на пограничных пунктах пропуска. С помощью автоматизированной системы «Периметр» они выявляют граждан с симптомами инфекционных заболеваний.

АИС передаёт данные о рисках распространения инфекций на любой из санитарно-карантинных пунктов в РФ. Система при помощи инструментов ИИ оценивает эти риски и помогает не завезти болезнь. На основании контроля состояния пассажиров и данных АИС специалисты Роспотребнадзора делают вывод о том, нужен ли человеку карантин. Также в ведомстве сообщили о разработке диагностической тест-системы на вирус Марбург. Роспотребнадзор также обратился к российским гражданам с просьбой учитывать информацию о вирусе при планировании поездок.

Симптомы вируса Марбург

Симптомы лихорадки Марбург, вызываемой одноимённым вирусом, отличаются на ранней и поздней стадиях. Первоначально пациента может тошнить, также заболевший жалуется на рвоту, боль в животе или груди, сыпь и диарею. Эти симптомы могут проявляться около недели. Позже начинаются более серьёзные последствия — кровоизлияние в различные ткани. Больной может жаловаться на кровоточащие дёсны, также кровь может появиться при посещении туалета.

Высыпания при вирусе Марбурга. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Starikova1811

Помимо головных болей, диареи, икоты и затруднённого дыхания к самым распространённым симптомам лихорадки Марбург медики относят: повышение температуры тела;

болезненные ощущения в районе позвоночника;

боль в мыщцах и животе;

отсутствие аппетита и недостаток сил;

сыпь на разных частях тела;

проблемы с глотанием.

Подцепить лихорадку Марбург можно в случае контакта с определённым видом летучих мышей — Rousettus. Это зверьки, в рационе которых фрукты, сами они от вируса болеют, но являются носителями. Медики полагают, что заражения происходят, к примеру, в случаях, когда человек посещает пещеру, населённую такими животными. Подобные ситуации с лёгкостью могут происходить в африканских странах, куда приезжают туристы.

Среди людей вирус может распространяться через контакт с биологическими жидкостями, в том числе через поцелуй или половой акт. Вирус у человека может содержаться в крови, фекалиях, рвоте, слюне, моче, поте, грудном молоке и других жидких выделениях. Вирус не передаётся воздушно-капельным путём, но его можно подхватить, если прикоснуться к поверхности, которой недавно касались слизистые заражённого человека. Такие ситуации могут встречаться в туалете или ванной комнате.

В зоне риска все медицинские работники, ухаживающие за заразившимися больными. Пока в крови человека содержится вирус, он считается заразным.

Сложность с лихорадкой Марбург в том, что у болезни неравномерный по срокам инкубационный период. В отдельных случаях от момента заражения до появления симптомов может пройти два дня, а иногда для этого требуется 21 день. Смерть может наступить быстро и обычно вызвана вирусным сепсисом, полиорганной недостаточностью и кровотечением.

Диагностика лихорадки Марбург

Лихорадка Марбург похожа по симптомам на болезнь, вызываемую вирусом Эбола, также есть схожесть и с малярией, брюшным тифом и лихорадкой денге. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alina Troeva

Поэтому лихорадка Марбург похожа по симптомам на болезнь, вызываемую вирусом Эбола, также есть схожесть и с малярией, брюшным тифом и лихорадкой денге. Из-за этого диагностика заболевания может быть проведена только при помощи анализа ДНК образцов крови, тканей и выделений организма.

Лечение геморрагической лихорадки Марбург

Пока медики не выработали схему лечения геморрагической лихорадки Марбург, нет и соответствующей вакцины. Тем, кто чувствует у себя описанные симптомы, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, стоит как можно скорее обратиться к медикам. Как правило, к таким пациентам применяется в первую очередь поддерживающая терапия, чтобы снизить вероятность летального исхода. Врачи стараются устранить геморрагический симптом, сбить температуру и облегчить общее состояние.

Прогноз и профилактика — советы врачей

Прогноз и профилактика болезни зависят от действий пациентов. Главные советы врачей: если у человека или у его близкого обнаруживаются симптомы из списка вируса Марбург, нужно срочно обращаться в больницу. При обнаружении вируса важна ранняя помощь, она может быть критически важной в сохранении жизни. Даже если тест на вирус окажется отрицательным, но симптомы сохранятся, нельзя расслабляться, рассказали в ВОЗ.

«Если у вас или вашего близкого человека тест на вирус Марбург отрицательный, но симптомы всё ещё остаются, сохраняйте бдительность до тех пор, пока симптомы не исчезнут и пока ваш лечащий врач не выпишет вас. Следуйте советам вашего лечащего врача потому, что дальнейший лабораторный анализ может потребоваться, если ваш результат теста на вирус Марбург окажется отрицательным, но симптомы всё ещё сохраняются», — советуют в организации. Нужно избегать контактов с инфицированными людьми или животными и соблюдать правила гигиены.

Авторы Антон Плотников