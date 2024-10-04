Попова исключила распространение лихорадки Марбург в России

В России гарантировано не произойдёт распространения лихорадки Марбург. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Правда, отметила она, завоз заболевания в РФ вполне реален.

«Мы делаем всё, чтобы этого не случилось, но распространения в Российской Федерации гарантированно не произойдёт, это я вам могу обещать», — сказала Попова.