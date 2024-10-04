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4 октября, 10:24

Попова исключила распространение лихорадки Марбург в России

В России гарантировано не произойдёт распространения лихорадки Марбург. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Правда, отметила она, завоз заболевания в РФ вполне реален.

«Мы делаем всё, чтобы этого не случилось, но распространения в Российской Федерации гарантированно не произойдёт, это я вам могу обещать», — сказала Попова.

Онищенко считает, что в России может появиться лихорадка Марбург
Онищенко считает, что в России может появиться лихорадка Марбург

Недавно мировые СМИ затрубили, что в мире расползается новый вирус, вызывающий особую геморрагическую лихорадку. В Руанде болезнь унесла множество жизней. Life.ru собрал всю известную информацию о неизведанной болячке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bits And Splits

Николай Рюмин
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