Попова исключила распространение лихорадки Марбург в России
В России гарантировано не произойдёт распространения лихорадки Марбург. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Правда, отметила она, завоз заболевания в РФ вполне реален.
«Мы делаем всё, чтобы этого не случилось, но распространения в Российской Федерации гарантированно не произойдёт, это я вам могу обещать», — сказала Попова.
Недавно мировые СМИ затрубили, что в мире расползается новый вирус, вызывающий особую геморрагическую лихорадку. В Руанде болезнь унесла множество жизней. Life.ru собрал всю известную информацию о неизведанной болячке.
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