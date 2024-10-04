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4 октября, 11:33

«Протекает тяжело»: Опаснейший вирус Марбург может проникнуть в Россию, считает врач

Заслуженный врач РФ Осипов: Лихорадка Марбург может проникнуть к нам из Африки

Лихорадка Марбург, из-за которой ВОЗ уже бьёт тревогу, может проникнуть в Россию, полагает заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По его словам, данное заболевание отличается высокой смертностью.

«Занос в Россию вируса вполне возможен, потому что он уже выявлен в Германии, куда попал из Африки. Поэтому в РФ он может проникнуть как из ЕС, так и из стран Африки», — подчеркнул эксперт.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач отметил, что в нашей стране уже разработана система диагностики опасного вируса. Этим занимается Роспотребнадзор. Кроме того, признаки инфекционных заболеваний могут быть выявлены непосредственно в аэропортах — там также действует процедура контроля.

Если у человека будет обнаружено заболевание, то его изолируют и отправят в специализированное отделение, объяснил эксперт. Он также рассказал, какую опасность представляет вирус Марбург.

«Если говорить о последствиях, то вирус действительно достаточно опасен, так как высококонтагиозен, протекает тяжело и вызывает высокую смертность», — заключил Осипов.

Онищенко считает, что в России может появиться лихорадка Марбург
Онищенко считает, что в России может появиться лихорадка Марбург

Ранее ВОЗ предупредила о риске эпидемии вируса Марбург с летальностью до 88%. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация в РФ находится под контролем.

Обложка ©

Freepik / DC Studio

Борис Эльфанд
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