Какие продукты нельзя есть, чтобы не подхватить вирус Марбург, объяснил инфекционист

Чтобы не подхватить зафиксированный в Африке вирус Марбург, который может проникнуть в Россию, гражданам необходимо соблюдать ряд ограничений. Как обезопасить себя от опасной лихорадки, объяснил врач-инфекционист Владимир Неронов.

В частности, он призвал россиян не пить сырую воду, а также отказаться от употребления продуктов, которые не прошли обработку. Доктор медицинских наук отметил, что посещение дикой природы или сельских районов также повышает риск заболеть. Эксперт перечислил первые симптомы недуга.

«При <...> лихорадке, недомогании, тошноте, жидком стуле, сыпи и тому подобном — незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью и обязательно укажите места и контакты, с которыми вы столкнулись в течение последних 30 суток», — рекомендовал собеседник РИАМО.