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6 октября, 11:19

Какие продукты нельзя есть, чтобы не подхватить вирус Марбург, объяснил инфекционист

Врач Неронов призвал избегать животных, чтобы не подхватить вирус Марбурга

Чтобы не подхватить зафиксированный в Африке вирус Марбург, который может проникнуть в Россию, гражданам необходимо соблюдать ряд ограничений. Как обезопасить себя от опасной лихорадки, объяснил врач-инфекционист Владимир Неронов.

В частности, он призвал россиян не пить сырую воду, а также отказаться от употребления продуктов, которые не прошли обработку. Доктор медицинских наук отметил, что посещение дикой природы или сельских районов также повышает риск заболеть. Эксперт перечислил первые симптомы недуга.

«При <...> лихорадке, недомогании, тошноте, жидком стуле, сыпи и тому подобном — незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью и обязательно укажите места и контакты, с которыми вы столкнулись в течение последних 30 суток», — рекомендовал собеседник РИАМО.

По его словам, эпидемии Марбурга ещё не вспыхивали, были зафиксированы лишь локальные очаги. Однако потенциальное проникновение вируса в Россию с учётом всей тяжести заболевания должно вызывать обеспокоенность, а гражданам следует проявлять бдительность и соблюдать правила, чтобы обезопасить себя.

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Напомним, ранее ВОЗ предупредила о риске эпидемии вируса Марбург, летальность которого доходит до 88%. Однако в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация в России находится под контролем. Глава ведомства Анна Попова исключила распространение болезни на территории нашей страны.

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freepik

Борис Эльфанд
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