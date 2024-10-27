Вспышка птичьего гриппа произошла на крупнейшей птицефабрике Камчатки

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали на крупнейшей птицефабрике Камчатки – «Пионерской» в селе Никольское Алеутского округа. Власти полуострова ввели карантин после получения результатов анализов, говорится на сайте регионального правительства.

«В ночь с 25 на 26 октября на птицефабрике «Пионерская» был зафиксирован в одном из птичников повышенный падёж. Выехали специалисты, провели необходимые мероприятия, в том числе отбор проб. Пробы были направлены в лабораторию. К сожалению, диагноз высокопатогенного гриппа птиц подтвердился», — заявил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш.

Все службы оповещены о вспышке. Специалисты продолжают проводить дезинфекцию в подворье, где был обнаружен вирус. Зона очага и угрожающая зона установлены радиусом 5 километров. Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации источника заражения и предотвращения распространения птичьего гриппа на территории Елизовского муниципального района, а также на части города Петропавловск-Камчатский.

В других подворьях также организовали регулярный клинический осмотр пернатых и отбор проб на анализ. Власти примут все необходимые решения сразу после того, как появятся результаты анализов. При обнаружении генома вируса гриппа птиц уничтожено будет всё поголовье. Если пернатые будут здоровы, их вакцинируют.