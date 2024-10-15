В четырёх школах Рязани классы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В результате сильного гриппа и ОРВИ в Рязани приняли решение закрыть четыре класса. Об этом сообщает РЗН. Инфо со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Как уточняется, речь идёт о карантине в четырёх разных школах.

«Для 15 октября, сезона болезней, это очень мало», — отметили в пресс-службе.