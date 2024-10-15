В четырёх школах Рязани классы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
В результате сильного гриппа и ОРВИ в Рязани приняли решение закрыть четыре класса. Об этом сообщает РЗН. Инфо со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Как уточняется, речь идёт о карантине в четырёх разных школах.
«Для 15 октября, сезона болезней, это очень мало», — отметили в пресс-службе.
Ранее на карантин закрыли детский сад №18 в городе Сегежа в республике Карелия. Там, правда, дети болели не ОРВИ, а подхватили кишечную инфекцию. В здании проведут различные санитарно-эпидемиологические мероприятия, а пока малыши сидят по домам. Родителей попросили внимательно отнестись к самочувствию детей.
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