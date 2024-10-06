Сезон вирусов в разгаре: Более 880 тысяч россиян ушли на карантин из-за ОРВИ

Заболеваемость сезонными вирусными инфекциями в России пока остаётся высокой. На сегодняшний день на карантине по ОРВИ находятся 889 тысяч детей и взрослых из разных уголков страны, сообщает Mash.

В Сибири больше всего заболевших зарегистрировано в Алтайском крае — свыше 26 тысяч человек, более 130 классов закрыты на карантин. В Кемеровской области — 21 тысяча заразившихся ОРВИ, половина из них дети. Некоторые школы в регионе также ушли на дистанционное обучение. В Красноярском крае зарегистрировали 14 347 заболевших, а в Томской области на карантине сейчас сидят 11 610 человек.