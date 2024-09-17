Москва, Подмосковье и Петербург стали лидерами по росту заболеваемости гриппом и ОРВИ

В России число заразившихся гриппом и ОРВИ выросло почти на 50% за прошедшую неделю. Об этом докладывает пресс-служба Роспотребнадзора в беседе с РИА «Новости».

«За прошедшую неделю в стране количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 705 тысяч случаев», — говорится в сообщении.

Прмчём на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург распространяется примерно 17% заболеваемости всей страны.