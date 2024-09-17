Москва, Подмосковье и Петербург стали лидерами по росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
В России число заражений гриппом и ОРВИ за неделю выросло на 49,7%
В России число заразившихся гриппом и ОРВИ выросло почти на 50% за прошедшую неделю. Об этом докладывает пресс-служба Роспотребнадзора в беседе с РИА «Новости».
«За прошедшую неделю в стране количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 705 тысяч случаев», — говорится в сообщении.
Прмчём на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург распространяется примерно 17% заболеваемости всей страны.
Недавно Life.ru выяснил, что подвариант коронавируса FLiRT скоро потеряет свои лидирующие позиции в рейтинге заболеваемости — его сместит новый вид штамма «омикрон». Осенне-зимний период будет достаточно сложным.
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