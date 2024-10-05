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5 октября, 18:15

Детсад в карельской Сегеже закрыли на карантин из-за вспышки кишечной инфекции

Из-за острой кишечной инфекции на карантин закрыли детский сад №18 в городе Сегежа в республике Карелия. В здании пройдут санитарно-эпидемиологические мероприятия, рассказали на странице садика в VK.

«Чтобы обеспечить безопасность и здоровье ваших детей, 1-й корпус МКДОУ № 18 временно приостанавливает свою деятельность в соответствии с постановлением № 7 главного санитарного врача по РК в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников МКДОУ № 18 и для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий», — говорится в сообщении.

Карантин начнётся с понедельника, 7 октября. Дата его окончания не сообщается. Родителей попросили внимательно отнестись к самочувствию детей и в случае недомогания отвести их к врачу.

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Несколько детсадов и школ закрыли на карантин в КБР из-за загадочной инфекции, заболевших сотни

Ранее школу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за вспышки неизвестной пневмонии. На дистанционное обучение перевели более 2500 учеников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Beloborod

Полина Никифорова
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