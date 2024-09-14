Школу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за вспышки неизвестной пневмонии

Как выяснил SHOT, заболевание зафиксировали в МАОУ СОШ №16 в Академическом районе города: у 13-ти учеников из 12-ти разных классов выявлена пневмония неустановленной этиологии. С сегодняшнего дня до 23 сентября всю школу перевели на дистант. На данный момент в МАОУ СОШ №16 обучается 2583 ребёнка. Это единственный случай в городе: в других школах этого заболевания не зафиксировано.