Школу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за вспышки неизвестной пневмонии
В Екатеринбурге школа №16 (Академический район) временно закрыта на карантин из-за вспышки неизвестной пневмонии. На дистанционное обучение перевели более 2500 учеников.
Как выяснил SHOT, заболевание зафиксировали в МАОУ СОШ №16 в Академическом районе города: у 13-ти учеников из 12-ти разных классов выявлена пневмония неустановленной этиологии. С сегодняшнего дня до 23 сентября всю школу перевели на дистант. На данный момент в МАОУ СОШ №16 обучается 2583 ребёнка. Это единственный случай в городе: в других школах этого заболевания не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в лицее № 6 в Данкове Липецкой области приостановили занятия из-за смерти ученицы от менингококковой и пневмококковой инфекций. В учебном заведении выявили двух контактных лиц, их госпитализировали.
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