В Липецкой области школьница умерла от менингита

В лицее № 6 в Данкове Липецкой области приостановили занятия из-за смерти ученицы от менингококковой и пневмококковой инфекций. В учебном заведении выявили двух контактных лиц, их госпитализировали, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

"В данковском лицее № 6 на неделю приостановлены занятия. В школе обрабатывают помещения, дезинфицируют воздух рециркуляторами. Медики проводят необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия. 9 февраля одна из учениц лицея скончалась в Липецкой областной инфекционной больнице", — уточнили в правительстве.

Врачи не смогли спасти девочку, поскольку течение болезни было молниеносным: у неё были и менингококковая, и пневмококковая инфекции. После поступления школьницы в больницу медики обследовали контактных лиц, они сейчас находятся под наблюдением. Два носителя инфекции доставлены в областную больницу. Правительство заверило, что власти предпринимают нужные меры для недопущения распространения заразы. В школе обрабатывают помещения, дезинфицируют воздух рециркуляторами. В ходе профилактических мероприятий прививки сделали более 150 детей.