Несколько детсадов и школ закрыли на карантин в КБР из-за загадочной инфекции, заболевших сотни В Кабардино-Балкарии более 230 человек пострадали из-за острой кишечной инфекции 3 сентября, 12:19 Врачи диагностировали массовое отравление в Кабардино-Балкарии. Обложка © freepik

В Кабардино-Балкарии более 230 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления, два человека попали в реанимацию. О случившемся пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Вспышка острой кишечной инфекции неясной этиологии зафиксирована в городе Баксан. Сразу в нескольких детских садах и школах объявлен карантин. По требованию Роспотребнадзора в республике проводятся ревизия магистральных водопроводов и гиперхлорирование воды. Сейчас в качестве причин называются либо хлор в водопроводной воде или инфекция.

Ранее сообщалось, что приморские следователи по требованию председателя СК Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело из-за массового отравления посетителей ресторана при элитном отеле на мысе Бурный в краевой столице.

Авторы Татьяна Миссуми