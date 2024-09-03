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Несколько детсадов и школ закрыли на карантин в КБР из-за загадочной инфекции, заболевших сотни

В Кабардино-Балкарии более 230 человек пострадали из-за острой кишечной инфекции

3 сентября, 12:19
Врачи диагностировали массовое отравление в Кабардино-Балкарии. Обложка © freepik

Врачи диагностировали массовое отравление в Кабардино-Балкарии. Обложка © freepik

В Кабардино-Балкарии более 230 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления, два человека попали в реанимацию. О случившемся пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Вспышка острой кишечной инфекции неясной этиологии зафиксирована в городе Баксан. Сразу в нескольких детских садах и школах объявлен карантин. По требованию Роспотребнадзора в республике проводятся ревизия магистральных водопроводов и гиперхлорирование воды. Сейчас в качестве причин называются либо хлор в водопроводной воде или инфекция.

Ozon проведёт проверку после публикации Life.ru об отравлении россиянки БАДами
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Ранее сообщалось, что приморские следователи по требованию председателя СК Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело из-за массового отравления посетителей ресторана при элитном отеле на мысе Бурный в краевой столице.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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