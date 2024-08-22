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22 августа, 02:02

Уголовное дело возбуждено во Владивостоке из-за массового отравления в ресторане

Приморские следователи по требованию председателя СК Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело из-за массового отравления посетителей ресторана при элитном отеле на мысе Бурный в краевой столице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В СМИ и социальной сети сообщается, что в августе текущего года с признаками пищевого отравления после посещения одного из ресторанов в городе Владивостоке госпитализированы десять человек», — гласит пост инфоцентра.

Ход делопроизводства поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. По завершении следственных действий Бастрыкину будет предоставлен доклад об итогах расследования.

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Случай массового отравления произошёл недавно и на территории Черкизовского мясокомбината в Москве. Роспотребнадзор выяснил, что на предприятии зафиксирована кишечная инфекция. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev

Илья Пушкарев
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