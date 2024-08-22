Уголовное дело возбуждено во Владивостоке из-за массового отравления в ресторане

Приморские следователи по требованию председателя СК Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело из-за массового отравления посетителей ресторана при элитном отеле на мысе Бурный в краевой столице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В СМИ и социальной сети сообщается, что в августе текущего года с признаками пищевого отравления после посещения одного из ресторанов в городе Владивостоке госпитализированы десять человек», — гласит пост инфоцентра.