Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 09:49

Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления на мясокомбинате в Москве

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением сотрудников Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве. Об этом говорится в публикации пресс-службы Следкома.

"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту отравления людей в Москве. В СМИ сообщается, что около 30 человек отравились в столовой Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве. Пострадавшие госпитализированы", сообщили в СК.

Возбуждение дела поручено исполняющему обязанности главы ГСУ СК РФ по Москве Виталию Саскину. Бастрыкин намерен лично контролировать его исполнение.

Страх, боль, привкус металла: Врач объяснил, что чувствовала шахматистка, которую соперница отравила ртутью
Страх, боль, привкус металла: Врач объяснил, что чувствовала шахматистка, которую соперница отравила ртутью

Напомним, о массовых отравления среди работников столичного Черкизовского мясокомбината стало известно накануне вечером — изначально сообщалось о 20 случаях. Пострадавшие жаловались на сильные боли в животе и тошноту. Согласно отчёту Роспотребнадзора, у всех сотрудников обнаружена кишечная инфекция.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Юрий Лысенко
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров