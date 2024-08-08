Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления на мясокомбинате в Москве
Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением сотрудников Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве. Об этом говорится в публикации пресс-службы Следкома.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту отравления людей в Москве. В СМИ сообщается, что около 30 человек отравились в столовой Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве. Пострадавшие госпитализированы", — сообщили в СК.
Возбуждение дела поручено исполняющему обязанности главы ГСУ СК РФ по Москве Виталию Саскину. Бастрыкин намерен лично контролировать его исполнение.
Напомним, о массовых отравления среди работников столичного Черкизовского мясокомбината стало известно накануне вечером — изначально сообщалось о 20 случаях. Пострадавшие жаловались на сильные боли в животе и тошноту. Согласно отчёту Роспотребнадзора, у всех сотрудников обнаружена кишечная инфекция.
Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik