Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления на мясокомбинате в Москве

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением сотрудников Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве. Об этом говорится в публикации пресс-службы Следкома.

"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту отравления людей в Москве. В СМИ сообщается, что около 30 человек отравились в столовой Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве. Пострадавшие госпитализированы", — сообщили в СК.