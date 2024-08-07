20 сотрудников Черкизовского мясокомбината отравились после обеда в столовой
В Москве 20 сотрудников Черкизовского мясокомбината отравились после обеда в столовой. Все они работали в здании на Пермской улице, сообщает SHOT.
Сейчас работники жалуются на тошноту и сильные боли в животе. Ситуация на контроле столичной прокуратуры.
Ранее Life.ru писал, что правоохранители проверят детский лагерь "Огонёк" в Светлогорске Калининградской области, в котором 32 ребёнка подхватили кишечную инфекцию. В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что руководство лагеря не предприняло должных мер, чтобы прекратить распространение инфекции.
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