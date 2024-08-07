В Москве 20 сотрудников Черкизовского мясокомбината отравились после обеда в столовой. Все они работали в здании на Пермской улице, сообщает SHOT.

Сейчас работники жалуются на тошноту и сильные боли в животе. Ситуация на контроле столичной прокуратуры.