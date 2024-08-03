Более 30 детей слегли с кишечной инфекцией после отдыха в лагере под Калининградом
СК проверит лагерь "Огонёк" в Светлогорске, в котором отравились 32 ребёнка
Следственный комитет проверит детский лагерь "Огонёк" в Светлогорске Калининградской области, в котором 32 ребёнка подхватили кишечную инфекцию, пяти из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По указанию руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрия Анатольевича Бочарова для проверки сведений, изложенных в СМИ, незамедлительно организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.
За выяснение причин произошедшего взялись в Роспотребнадзоре. В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что руководство лагеря не предприняло должных мер, чтобы прекратить распространение инфекции. Было принято решение закрыть смену в детском учреждении досрочно.
Ранее Life.ru рассказывал, что количество детей, попавших в больницу Тувы с симптомами кишечной инфекции после отдыха в лагере "Чагытай", выросло до 46. По данному происшествию было возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что вожатые накормили детей шаурмой, шашлыком и чипсами.
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