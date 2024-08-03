Более 30 детей слегли с кишечной инфекцией после отдыха в лагере под Калининградом

Следственный комитет проверит детский лагерь "Огонёк" в Светлогорске Калининградской области, в котором 32 ребёнка подхватили кишечную инфекцию, пяти из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По указанию руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрия Анатольевича Бочарова для проверки сведений, изложенных в СМИ, незамедлительно организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

За выяснение причин произошедшего взялись в Роспотребнадзоре. В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что руководство лагеря не предприняло должных мер, чтобы прекратить распространение инфекции. Было принято решение закрыть смену в детском учреждении досрочно.