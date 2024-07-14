В оздоровительном лагере в Крыму отравились 19 детей

В крымском лагере "Юность", расположенном в Евпатории, отравились 19 детей. Школьники массово обращались в медпункт с головной болью, рвотой и дискомфортом в животе. Всех доставили в инфекционную больницу, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Предварительным диагнозом стало неустановленное пищевое отравление. Во всём лагере проводится проверка, но никаких нарушений пока не найдено. Спустя ряд обследований медики склонились к версии о солнечном ударе и ротавирусе, который можно подхватить после купания в морской воде. Медики стабилизировали состояние детей и продолжают наблюдать за ними.