В оздоровительном лагере в Крыму отравились 19 детей
В крымском лагере "Юность", расположенном в Евпатории, отравились 19 детей. Школьники массово обращались в медпункт с головной болью, рвотой и дискомфортом в животе. Всех доставили в инфекционную больницу, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Предварительным диагнозом стало неустановленное пищевое отравление. Во всём лагере проводится проверка, но никаких нарушений пока не найдено. Спустя ряд обследований медики склонились к версии о солнечном ударе и ротавирусе, который можно подхватить после купания в морской воде. Медики стабилизировали состояние детей и продолжают наблюдать за ними.
Ранее Life.ru рассказывал, что количество детей, попавших в больницу Тувы с симптомами острой кишечной инфекции после отдыха в оздоровительном лагере "Чагытай", выросло до 46. Сообщается, что возбуждено уголовное дело. Позже число пострадавших увеличилось до 47. Как выяснилось, вожатые накормили детей шаурмой, шашлыком и чипсами, продукты они привезли в день закрытия первой смены.
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