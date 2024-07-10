Уже 46 детей и один воспитатель попали в больницы после отравления в лагере "Чагытай"

Число детей, попавших в больницу Тувы с симптомами острой кишечной инфекции после отдыха в оздоровительном лагере "Чагытай", выросло до 46. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай после посещения юных пациентов.

"Навестили сегодня утром детей, попавших в инфекционную больницу после возвращения из детского лагеря "Чагытай". Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение. Девочка, которая находится в реанимационном отделении, тоже чувствует себя значительно лучше. На настоящий момент на стационарном лечении находятся 46 детей и 1 воспитатель", — информирует Югай в своём официальном телеграм-канале.

После массового отравления было решено усилить меры профилактики кишечных инфекций в детских оздоровительных учреждениях. Минздрав региона держит на контроле состояние детей, в том числе тех, которые находятся под наблюдением в кожуунных больницах. Югай пообещал в случае необходимости перевести ребят на лечение в республиканскую инфекционную больницу.