Более 30 детей попали в инфекционку после отдыха в лагере в Туве, один в тяжёлом состоянии

Более 30 детей доставлены в инфекционную больницу Тувы после отдыха в оздоровительном лагере "Чагытай". Ещё три ребёнка лечатся дома, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

"К этому моменту в инфекционную больницу Тувы госпитализирован 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции. По словам министра здравоохранения, один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, состояние остальных детей опасений не вызывает. Ещё трём назначено амбулаторное лечение", — написал он у себя в телеграм-канале.

Глава региона поручил министру образования и Минздраву республики организовать проверку в лагере "Чагытай", оказать содействие надзорным и правоохранительным органам и инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря региона. Специалисты Роспотребнадзора уже устанавливают причины случившегося. Они отобрали пробы у детей и персонала лагеря. Проводится анализ пищевых продуктов и сырья, смывов с объектов внешней среды, в "Чагытае" назначена заключительная дезинфекция.