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9 июля, 05:13

Более 30 детей попали в инфекционку после отдыха в лагере в Туве, один в тяжёлом состоянии

Более 30 детей доставлены в больницу после отдыха в лагере "Чагытай" в Туве

Более 30 детей доставлены в инфекционную больницу Тувы после отдыха в оздоровительном лагере "Чагытай". Ещё три ребёнка лечатся дома, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

"К этому моменту в инфекционную больницу Тувы госпитализирован 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции. По словам министра здравоохранения, один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, состояние остальных детей опасений не вызывает. Ещё трём назначено амбулаторное лечение", — написал он у себя в телеграм-канале.

Глава региона поручил министру образования и Минздраву республики организовать проверку в лагере "Чагытай", оказать содействие надзорным и правоохранительным органам и инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря региона. Специалисты Роспотребнадзора уже устанавливают причины случившегося. Они отобрали пробы у детей и персонала лагеря. Проводится анализ пищевых продуктов и сырья, смывов с объектов внешней среды, в "Чагытае" назначена заключительная дезинфекция.

В лагере "Уральские зори" в Магнитогорске отравились около 40 детей
В лагере "Уральские зори" в Магнитогорске отравились около 40 детей

Ранее Life.ru сообщал, что в Курске одиннадцать человек отравилось, предположительно, морепродуктами. На данный момент подтверждено 11 случаев отравления. Пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести с диагнозом "кишечная инфекция". Их жизни ничего не угрожает. Региональный Минздрав проводит проверку заведения. Позже стало известно, что все пострадавшие заказывали сет роллов в сливочном соусе в заведении Sushi King.

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Правительство Республики Тыва

Андрей Бражников
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