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11 июля, 10:02

Вожатые лагеря в Туве, где отравилось 47 человек, кормили детей шаурмой и чипсами

В детском лагере "Чагытай" в Туве, где отравилось 47 человек, вожатые накормили детей шаурмой, шашлыком и чипсами, продукты они привезли в день закрытия первой смены. Об этом узнал Роспотребнадзор республики.

"Установлено, что дети и вожатые употребляли продукты вне утверждённого примерного меню пищевой продукции и не разрешённые для питания детей – шаурму, шашлык, кремовые изделия, напиток "Добрый кола", чипсы, привезённые администрацией лагеря в день завершения первой смены", – говорится в сообщении ведомства.

При этом перед открытием летнего сезона все лагеря проверили на наличие медицинских книжек и сертификатов прививок у сотрудников, наличие договоров поставщиков продуктов питания, соответствие зданий санитарным требованиям.

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Как уже писал Life.ru, 9 июля в Туве с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали более 30 детей, вернувшихся с отдыха в лагере "Чагытай". Было возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что число отравившихся превысило 40.

Обложка ©

Freepik.com/kamranaydinov

Александра Вишнякова
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