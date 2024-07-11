Вожатые лагеря в Туве, где отравилось 47 человек, кормили детей шаурмой и чипсами

В детском лагере "Чагытай" в Туве, где отравилось 47 человек, вожатые накормили детей шаурмой, шашлыком и чипсами, продукты они привезли в день закрытия первой смены. Об этом узнал Роспотребнадзор республики.

"Установлено, что дети и вожатые употребляли продукты вне утверждённого примерного меню пищевой продукции и не разрешённые для питания детей – шаурму, шашлык, кремовые изделия, напиток "Добрый кола", чипсы, привезённые администрацией лагеря в день завершения первой смены", – говорится в сообщении ведомства.