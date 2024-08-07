Страх, боль, привкус металла: Врач объяснил, что чувствовала шахматистка, которую соперница отравила ртутью
Врач Карев: Страх, рвота и головная боль – симптомы отравления ртутью
На чемпионате Дагестана шахматистка разлила ртуть на доске соперницы. Обложка © Freepik.com/jcomp
На чемпионате Дагестана шахматистка разлила ртуть на доске соперницы, в итоге девушке стало плохо. С детства мы знаем, что даже разбитый ртутный градусник очень опасен. Малого количества ртути достаточно, чтобы получить тяжёлое отравление, так как ядовитые пары этого металла очень токсичны. О симптомах отравления и первой помощи Life.ru рассказал главный врач флагманского медицинского центра "Будь Здоров" на Рязанском проспекте Леонид Карев.
Симптомы отравления ртутью
- Тёмно-красная окраска слизистых рта и глотки с "медным" оттенком,
- кровоточивость десен;
- боль при глотании;
- сильная головная боль;
- рвота и тошнота, расстройства желудка;
- привкус металла во рту;
- судороги мышц, учащенное сердцебиение;
- со стороны психики – чувство страха.
В качестве первой помощи при попадании ртути через рот необходимо немедленно обильно промыть желудок водой с 20-30 граммами активированного угля или белковой водой (взбитый с водой яичный белок), после чего дать молоко. При отравлении ртутью в любом случае необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. При промедлении возможен летальный исход.
Также нужно вызвать службу демеркуризации ртути — самим ни в коем случае нельзя прикасаться к шарикам металла и собирать её, предупредил врач.
Напомним, на чемпионате Дагестана шахматистка разлила ртуть на доске соперницы, в итоге девушке стало плохо. Life.ru публиковал видео с моментом "диверсии". Отравительницей оказалась прошлогодняя чемпионка по быстрым шахматам Амина Абакарова. Федерации шахмат России временно её отстранила.