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Страх, боль, привкус металла: Врач объяснил, что чувствовала шахматистка, которую соперница отравила ртутью

Врач Карев: Страх, рвота и головная боль – симптомы отравления ртутью

7 августа, 14:36
На чемпионате Дагестана шахматистка разлила ртуть на доске соперницы. Обложка © Freepik.com/jcomp

На чемпионате Дагестана шахматистка разлила ртуть на доске соперницы. Обложка © Freepik.com/jcomp

На чемпионате Дагестана шахматистка разлила ртуть на доске соперницы, в итоге девушке стало плохо. С детства мы знаем, что даже разбитый ртутный градусник очень опасен. Малого количества ртути достаточно, чтобы получить тяжёлое отравление, так как ядовитые пары этого металла очень токсичны. О симптомах отравления и первой помощи Life.ru рассказал главный врач флагманского медицинского центра "Будь Здоров" на Рязанском проспекте Леонид Карев.

Симптомы отравления ртутью

  • Тёмно-красная окраска слизистых рта и глотки с "медным" оттенком,
  • кровоточивость десен;
  • боль при глотании;
  • сильная головная боль;
  • рвота и тошнота, расстройства желудка;
  • привкус металла во рту;
  • судороги мышц, учащенное сердцебиение;
  • со стороны психики – чувство страха.

В качестве первой помощи при попадании ртути через рот необходимо немедленно обильно промыть желудок водой с 20-30 граммами активированного угля или белковой водой (взбитый с водой яичный белок), после чего дать молоко. При отравлении ртутью в любом случае необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. При промедлении возможен летальный исход.

Леонид Карев

Главный врач флагманского медицинского центра "Будь Здоров" на Рязанском проспекте

В качестве первой помощи при попадании ртути через рот необходимо немедленно обильно промыть желудок водой с 20-30 граммами активированного угля или белковой водой (взбитый с водой яичный белок), после чего дать молоко. При отравлении ртутью в любом случае необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. При промедлении возможен летальный исход.
В качестве первой помощи при попадании ртути через рот необходимо немедленно обильно промыть желудок водой с 20-30 граммами активированного угля или белковой водой (взбитый с водой яичный белок), после чего дать молоко. При отравлении ртутью в любом случае необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. При промедлении возможен летальный исход.

Также нужно вызвать службу демеркуризации ртути — самим ни в коем случае нельзя прикасаться к шарикам металла и собирать её, предупредил врач.

"Состояние на нуле": Шахматистка вышла на связь после диверсии со ртутью прямо на турнире
"Состояние на нуле": Шахматистка вышла на связь после диверсии со ртутью прямо на турнире

Напомним, на чемпионате Дагестана шахматистка разлила ртуть на доске соперницы, в итоге девушке стало плохо. Life.ru публиковал видео с моментом "диверсии". Отравительницей оказалась прошлогодняя чемпионка по быстрым шахматам Амина Абакарова. Федерации шахмат России временно её отстранила.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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