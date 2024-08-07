Страх, боль, привкус металла: Врач объяснил, что чувствовала шахматистка, которую соперница отравила ртутью

На чемпионате Дагестана шахматистка разлила ртуть на доске соперницы, в итоге девушке стало плохо. С детства мы знаем, что даже разбитый ртутный градусник очень опасен. Малого количества ртути достаточно, чтобы получить тяжёлое отравление, так как ядовитые пары этого металла очень токсичны. О симптомах отравления и первой помощи Life.ru рассказал главный врач флагманского медицинского центра "Будь Здоров" на Рязанском проспекте Леонид Карев.