Роспотребнадзор раскрыл подробности массового отравления сотрудников Черкизовского мясокомбината

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве начали эпидемиологическое расследование отравления сотрудников Черкизовского мясокомбината. Там уточнили, что зафиксировано 20 случаев кишечной инфекции.

"По предварительной информации, все употребляли в пищу обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников организатора питания ООО "СС-Ресторанс энд кафе". С основной деятельностью Черкизовского мясокомбината столовая не связана", — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе отбор проб пищевой продукции для проведения лабораторных исследований, о результатах которых расскажут позже.

В ведомстве также отметили, что "СС-Ресторанс энд кафе" с 2022 года является организатором питания. Организация не проверялась, так как юридическое лицо не подавало уведомление о начале деятельности.