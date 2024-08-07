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7 августа, 19:46

Роспотребнадзор раскрыл подробности массового отравления сотрудников Черкизовского мясокомбината

Роспотребнадзор: На Черкизовском мясокомбинате зафиксирована кишечная инфекция

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве начали эпидемиологическое расследование отравления сотрудников Черкизовского мясокомбината. Там уточнили, что зафиксировано 20 случаев кишечной инфекции.

"По предварительной информации, все употребляли в пищу обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников организатора питания ООО "СС-Ресторанс энд кафе". С основной деятельностью Черкизовского мясокомбината столовая не связана", — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе отбор проб пищевой продукции для проведения лабораторных исследований, о результатах которых расскажут позже.

В ведомстве также отметили, что "СС-Ресторанс энд кафе" с 2022 года является организатором питания. Организация не проверялась, так как юридическое лицо не подавало уведомление о начале деятельности.

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Напомним, ранее сообщалось, что 20 сотрудников Черкизовского мясокомбината отравились после обеда в столовой. Работники жаловались на тошноту и сильные боли в животе.

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Life.ru

Алексей Соловьёв
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