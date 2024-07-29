Кишечная инфекция под крышечкой: Более 30 человек отравились бутилированной водой на Урале
SHOT ПРОВЕРКА: 31 человек отравился водой Olavoda в Свердловской области
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Как минимум 31 потребитель отравился питьевой водой марки Olavoda на Урале, передаёт SHOT ПРОВЕРКА. У всех пострадавших обнаружили острую кишечную инфекцию и норовирус. Производство по розливу опасной водицы в посёлке Первомайский Свердловской области закрыли.
Роспотребнадзор выявил на предприятии нарушения в процессе дезинфекции и не обнаружил документы о безопасности и качестве воды. Также перед работой сотрудники производства не мыли руки с мылом, а просто обрабатывали их антисептиком, так как в помещении не было даже умывальников.
Ранее сообщалось о массовом отравлении шаурмой в Москве. Все пострадавшие жили в хостеле на Алтуфьевском шоссе и ели фаст-фуд из киоска на Дмитровском шоссе, у них выявили сальмонеллёз. В ларьке провели проверку. Следователи возбудили уголовное дело.