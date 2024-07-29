Кишечная инфекция под крышечкой: Более 30 человек отравились бутилированной водой на Урале

Как минимум 31 потребитель отравился питьевой водой марки Olavoda на Урале, передаёт SHOT ПРОВЕРКА . У всех пострадавших обнаружили острую кишечную инфекцию и норовирус. Производство по розливу опасной водицы в посёлке Первомайский Свердловской области закрыли.

Роспотребнадзор выявил на предприятии нарушения в процессе дезинфекции и не обнаружил документы о безопасности и качестве воды. Также перед работой сотрудники производства не мыли руки с мылом, а просто обрабатывали их антисептиком, так как в помещении не было даже умывальников.