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16 июля, 10:59

Пока в Москве растёт число отравившихся шаурмой мигрантов, хозяин киоска подался в бега

SHOT ПРОВЕРКА: Число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 17 человек

МВД и Роспотребнадзор проверяют киоск с шаурмой после массового отравления в Москве. Число пострадавших, которые ели мясо в лаваше, выросло до 17. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Врачи совершают покомнатный обход в хостеле, где отравились мигранты. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Мясо в лаваше, которое ели мигранты. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Мясо в лаваше, которое ели мигранты. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Сейчас в хостеле, где проживают пострадавшие, медики проводят обход. В больницу пришлось отправиться ещё двоим. Также специалисты уточняют информацию, могли ли мигранты отравиться арбузом, который ели вчера вечером.

Заведение, где отравились мигранты. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Уточняется, что все отравившиеся перекусили в заведении на Дмитровском шоссе. Сейчас полиция проводит там проверку. Владелец киоска — 42-летний Элдар Сардаров — скрывается.

Владелец заведения Элдар Сардаров. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Владелец заведения Элдар Сардаров. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Как сообщал Life.ru, о массовом отравлении в Москве стало известно сегодня утром, сообщалось о 15 пострадавших. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Все отравившиеся — граждане Узбекистана и Таджикистана — жили в хостеле "Окей" на Алтуфьевском шоссе.

Врач назвала вертел для шаурмы разносчиком массы болезней
Врач назвала вертел для шаурмы разносчиком массы болезней
Обложка ©

SHOT ПРОВЕРКА

Александра Мышляева
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