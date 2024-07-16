Пока в Москве растёт число отравившихся шаурмой мигрантов, хозяин киоска подался в бега

МВД и Роспотребнадзор проверяют киоск с шаурмой после массового отравления в Москве. Число пострадавших, которые ели мясо в лаваше, выросло до 17. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Врачи совершают покомнатный обход в хостеле, где отравились мигранты. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Мясо в лаваше, которое ели мигранты. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Сейчас в хостеле, где проживают пострадавшие, медики проводят обход. В больницу пришлось отправиться ещё двоим. Также специалисты уточняют информацию, могли ли мигранты отравиться арбузом, который ели вчера вечером.

Заведение, где отравились мигранты. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Уточняется, что все отравившиеся перекусили в заведении на Дмитровском шоссе. Сейчас полиция проводит там проверку. Владелец киоска — 42-летний Элдар Сардаров — скрывается.

Владелец заведения Элдар Сардаров. Фото © SHOT ПРОВЕРКА