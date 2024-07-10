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10 июля, 19:39

Врач назвала вертел для шаурмы разносчиком массы болезней

Диетолог Соломатина: Вертел для шаурмы является источником болезней

Вертел для шаурмы является разносчиком различных болезней, рассказала врач. Обложка © freepik/azerbaijan-stockers

Вертел для шаурмы является разносчиком различных болезней, рассказала врач. Обложка © freepik/azerbaijan-stockers

Вертел, который используют все повара шаурмы, — источник разнообразных болезней. Лучшим решением для сохранения здоровья в обществе станет отказ от данного приспособления. Его не всегда моют и часто оставляют в исходно грязном состоянии, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По её мнению, отказ от вертела — это весьма правильное и своевременное решение. На вертикальном шампуре больше всего накапливается опасных бактерий и микроорганизмов, вызывающих кишечную палочку и дизентерию.

"Его не всегда моют, он подвергается разным температурным режимам: сначала жар, а потом холод. Также мясо, нанизанное на этот большой шампур, постоянно помещают в холодильник. И не всегда торговцам шаурмой удаётся в течение суток реализовать продукт, поэтому многие продавцы вынуждены оставлять нереализованное мясо на вертикальном ноже", пояснила Соломатина в беседе с интернет-изданием Regions.

На следующее утро продукт портится, становится более плотным, менее вкусным и полезным. Также на остатках постоянно продолжают активную жизнь различные бактерии. Если вдруг вы решите купить шаурму именно с таким мясом, то вместо вкусного и сытного обеда, скорее всего, сляжете с отравлением и иными тяжёлыми последствиями.

"Вы можете оказаться на больничной койке после употребления мяса с грязного вертела. Не исключён даже летальный исход, если продукт испорчен. Например, можно подхватить дизентерию, кампилобактериоз, гельминтоз, сальмонеллёз, шигеллёз или иерсиниоз", заключила врач.
Врач рассказала, какие три бактерии превратят шаурму из пищи богов в яд
Врач рассказала, какие три бактерии превратят шаурму из пищи богов в яд

Ранее Life.ru рассказал о том, что крупная российская фастфуд-сеть обратилась в "Роскачество" с требованием запретить использование вертелов при приготовлении шаурмы. По данным компании, эта техника приготовления портит мясо и приводит к массовым отравлениям.

Наталья Афонина
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