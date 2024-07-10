Врач назвала вертел для шаурмы разносчиком массы болезней

Вертел, который используют все повара шаурмы, — источник разнообразных болезней. Лучшим решением для сохранения здоровья в обществе станет отказ от данного приспособления. Его не всегда моют и часто оставляют в исходно грязном состоянии, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По её мнению, отказ от вертела — это весьма правильное и своевременное решение. На вертикальном шампуре больше всего накапливается опасных бактерий и микроорганизмов, вызывающих кишечную палочку и дизентерию.

"Его не всегда моют, он подвергается разным температурным режимам: сначала жар, а потом холод. Также мясо, нанизанное на этот большой шампур, постоянно помещают в холодильник. И не всегда торговцам шаурмой удаётся в течение суток реализовать продукт, поэтому многие продавцы вынуждены оставлять нереализованное мясо на вертикальном ноже", — пояснила Соломатина в беседе с интернет-изданием Regions.

На следующее утро продукт портится, становится более плотным, менее вкусным и полезным. Также на остатках постоянно продолжают активную жизнь различные бактерии. Если вдруг вы решите купить шаурму именно с таким мясом, то вместо вкусного и сытного обеда, скорее всего, сляжете с отравлением и иными тяжёлыми последствиями.

"Вы можете оказаться на больничной койке после употребления мяса с грязного вертела. Не исключён даже летальный исход, если продукт испорчен. Например, можно подхватить дизентерию, кампилобактериоз, гельминтоз, сальмонеллёз, шигеллёз или иерсиниоз", — заключила врач.